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बिहार में शौच के लिए निकली युवती से गैंगरेप, पुलिस ने तीनों आरोपियों को दबोचा

पटना: बिहार की राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी में थाना क्षेत्र के एक गांव में 22 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है. आरोपी पीड़िता के ही गांव के रहने वाले दो युवक हैं. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया.

फरार आरोपी गिरफ्तार: वहीं बाद में एक अन्य फरार चल रहे आरोपी को भी पुलिस ने बाद में सफलतापूर्वक पकड़ लिया. मसौढ़ी थाना पुलिस के अनुसार यह पूरी घटना रविवार देर शाम की बताई जा रही है जब पीड़िता अपने घर से बाहर शौच के लिए निकली थी. जैसे ही युवती गांव के एक बगीचे में पहुंची, वहां पहले से घात लगाकर बैठे दो युवकों ने उसे जबरन पकड़ लिया.

मारपीट और शोरगुल: बताया जा रहा है कि पीड़िता द्वारा आरोपियों का विरोध करने पर उन दोनों युवकों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट भी की. युवती का शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर इकट्ठा हो गए और उन्होंने डायल-112 पुलिस टीम को घटना की सूचना दी. सूचना मिलते ही मसौढ़ी थाना पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को पकड़ लिया.

आरोपियों की पहचान: वहीं सोमवार सुबह पुलिस ने इस मामले में फरार चल रहे दूसरे नामजद आरोपी को भी गिरफ्तार किया. मामले में एएसपी मसौढ़ी कोमल मीणा ने बताया शौच के लिए जा रही युवती को उसके गांव के ही दो लोगों ने पकड़कर गैंग रेप किया है.

"शौच के लिए जा रही युवती को उसके गांव के ही दो लोगों ने पकड़कर गैंग रेप किया है,ऐसी सूचना मिली है. तीनों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है."- कोमल मीणा, मसौढ़ी एएसपी