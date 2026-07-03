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पहले वीडियो बनाया फिर ब्लैकमेल कर किया महिला से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

दुमकाः जिला के नगर थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा एक महिला का स्नान करते हुए वीडियो बनाकर उसे वायरल की धमकी देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है. इसके साथ ही युवक ने कई बार महिला से पैसा भी वसूला. महिला की शिकायत के बाद 32 वर्षीय आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.

क्या है पूरा मामला

दुमका नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने एफआईआर दर्ज कराई. प्राथमिकी में उल्लेख किया गया है कि उसका और आरोपी का घर सटा हुआ है. युवक की छत से उसके घर का आंगन और बाथरूम दिखता है. पता नहीं कब युवक ने उसका नहाते हुए वीडियो बना लिया और मेरे मोबाइल पर वीडियो भेजकर ब्लैकमेल करने लगा.

आवेदिका ने एफआईआर में जिक्र किया है कि कई बार युवक ने वीडियो कॉल कर शरीर दिखाने के लिए मजबूर किया. इतना ही नहीं वीडियो डिलिट कराने के नाम पर कई बार पैसा भी लिया. पारिवारिक जिंदगी खराब न हो, इसके लिए उसकी सारी बात मानती रही.

इस बीच बारह दिन पूर्व 21 जून को जब मेरे परिवार के सभी लोग एक समारोह में शामिल होने के लिए गिरिडीह चले गए. उसने छत से इशारा किया कि आज वह उसका वीडियो डिलिट कर देगा. तुम 30 हजार रुपया लेकर शहर के लाल पोखरा के पास आ जाना. वहां जाने पर वह अपनी स्कूटी से उच्च विद्यालय के सामने एक नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में ले गया और चाबी मंगवाकर कमरे में ले गया.

आवेदन में बताया गया कि वहां वीडियो डिलिट करने के नाम पर युवक ने महिला के साथ दुष्कर्म किया. शिकायत की धमकी देने पर कहा कि अब दुष्कर्म का वीडियो बना लिया है. किसी को कुछ बताया तो जिंदगी खराब कर देगा. 27 जून को पति फिर बाहर जाने वाले थे. इसकी भनक युवक को लग गई. उसने फिर से आने को कहा तो मेरा सब्र का बांध टूट गया और पति को सारी बात दी. पति के साथ थाना जाकर मामला दर्ज कराया.