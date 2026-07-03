ETV Bharat / state

पहले वीडियो बनाया फिर ब्लैकमेल कर किया महिला से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

दुमका में अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है.

Woman molested after threatened with viral circulation of obscene video in Dumka
नगर थाना दुमका (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 3, 2026 at 9:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दुमकाः जिला के नगर थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा एक महिला का स्नान करते हुए वीडियो बनाकर उसे वायरल की धमकी देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है. इसके साथ ही युवक ने कई बार महिला से पैसा भी वसूला. महिला की शिकायत के बाद 32 वर्षीय आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.

क्या है पूरा मामला

दुमका नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने एफआईआर दर्ज कराई. प्राथमिकी में उल्लेख किया गया है कि उसका और आरोपी का घर सटा हुआ है. युवक की छत से उसके घर का आंगन और बाथरूम दिखता है. पता नहीं कब युवक ने उसका नहाते हुए वीडियो बना लिया और मेरे मोबाइल पर वीडियो भेजकर ब्लैकमेल करने लगा.

आवेदिका ने एफआईआर में जिक्र किया है कि कई बार युवक ने वीडियो कॉल कर शरीर दिखाने के लिए मजबूर किया. इतना ही नहीं वीडियो डिलिट कराने के नाम पर कई बार पैसा भी लिया. पारिवारिक जिंदगी खराब न हो, इसके लिए उसकी सारी बात मानती रही.

इस बीच बारह दिन पूर्व 21 जून को जब मेरे परिवार के सभी लोग एक समारोह में शामिल होने के लिए गिरिडीह चले गए. उसने छत से इशारा किया कि आज वह उसका वीडियो डिलिट कर देगा. तुम 30 हजार रुपया लेकर शहर के लाल पोखरा के पास आ जाना. वहां जाने पर वह अपनी स्कूटी से उच्च विद्यालय के सामने एक नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में ले गया और चाबी मंगवाकर कमरे में ले गया.

आवेदन में बताया गया कि वहां वीडियो डिलिट करने के नाम पर युवक ने महिला के साथ दुष्कर्म किया. शिकायत की धमकी देने पर कहा कि अब दुष्कर्म का वीडियो बना लिया है. किसी को कुछ बताया तो जिंदगी खराब कर देगा. 27 जून को पति फिर बाहर जाने वाले थे. इसकी भनक युवक को लग गई. उसने फिर से आने को कहा तो मेरा सब्र का बांध टूट गया और पति को सारी बात दी. पति के साथ थाना जाकर मामला दर्ज कराया.

क्या कहती है पुलिस

इस पूरे मामले पर केस के अनुसंधानकर्ता नगर थाना के एसआई अनुज कुमार ने जानकारी दी. उन्होंने कहा कि महिला के द्वारा एफआईआर दर्ज करने के बाद मामले की जांच की गई और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. उन्होंने कहा कि महिला का मेडिकल चेक अप कराया गया है. इस केस का अनुसंधान जारी है.

इसे भी पढ़ें- दुमका में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म, सुनसान इलाके में घेरकर वारदात को दिया गया अंजाम

इसे भी पढ़ें- भाई ने नाबालिग बहन के साथ किया दुष्कर्म, दो सालों से कर रहा था यौन शोषण, ग्रामीणों ने की पिटाई

इसे भी पढ़ें- मानसिक रूप से दिव्यांग मासूम के साथ दरिंदगी, आरोपी गिरफ्तार

TAGGED:

DUMKA
अश्वील वीडियो से महिला को ब्लैकमेल
POLICE ARRESTED ACCUSED
WOMAN MOLESTED AFTER BLACKMAILING
CASE OF MOLESTATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.