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जिसे मरा हुआ मान चुका था परिवार, 7 साल बाद अचानक लौटी घर! समझें पूरा माजरा

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला के कुमारडुंगी प्रखंड के बड़ाजामबनी गांव में बुधवार को एक ऐसा भावुक दृश्य देखने को मिला, जिसने पूरे गांव को भावुक कर दिया.

करीब सात साल से लापता महिला अपने घर लौट आई. परिवार, जिसने वर्षों पहले उसे मृत मान लिया था, अचानक उसे जीवित देखकर खुशी के आंसू नहीं रोक सका. मां को सामने देखते ही तीनों बच्चे और पति उससे लिपटकर फूट-फूटकर रो पड़े. यह दृश्य देखकर गांव के लोगों की आंखें भी नम हो गईं.

जानकारी के अनुसार, बड़ाजामबनी गांव निवासी राजेंद्र सिरका की पत्नी चंदू सिरका लगभग सात वर्ष पहले मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण बिना किसी को बताए घर से निकल गई थीं. परिवार ने कई वर्षों तक रिश्तेदारों और विभिन्न स्थानों पर उनकी तलाश की लेकिन कोई सफलता नहीं मिली. धीरे-धीरे परिवार और समाज ने उन्हें मृत मान लिया. सामाजिक परंपराओं के अनुसार कई बार उनके अंतिम संस्कार और शुद्धिकरण की तैयारी भी की गई लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से कार्यक्रम टलता रहा.

बताया गया कि भटकते-भटकते चंदू सिरका छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंच गई थीं. वहां एक सामाजिक संस्था के कार्यकर्ताओं ने उनकी मानसिक स्थिति को देखते हुए उन्हें अपने संरक्षण में लिया और इलाज की व्यवस्था कराई. बाद में बेहतर उपचार के लिए उन्हें महाराष्ट्र के नागपुर भेजा गया.

इलाज के बाद जब उनकी मानसिक स्थिति सामान्य हुई तो उन्होंने अपना नाम और झारखंड के अपने गांव की जानकारी दी. इसके बाद संस्था ने चक्रधरपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) से संपर्क किया. पुलिस ने विभिन्न थानों की मदद से उनकी पहचान की पुष्टि की और कुमारडुंगी थाना के सहयोग से उन्हें सकुशल उनके परिवार तक पहुंचाया.