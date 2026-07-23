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लखीमपुर खीरी में जंगली जानवर के हमले से महिला की मौत

जंगली जानवर के हमले से महिला की मौत ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: जनपद के धौरहरा वन रेंज में बुधवार सुबह खेत में काम कर रही महिला पर जंगली जानवर ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया. घटना के बाद पूरे गांव में अफरातफरी मच गई. सुचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है.



डीएफओ कीर्ति चौधरी के अनुसार, धौरहरा वन रेंज के दुर्गा गौड़ी गांव की रहने वाली राजकुमारी पत्नी पैकारमा, बुधवार को अपने खेत में काम कर रही थीं. इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे किसी जंगली वन्यजीव ने उस पर अचानक हमला कर दिया. महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास में काम कर रहे ग्रामीण दौड़े और वन्यजीव को भगाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक राजकुमारी का मौत हो चुकी थी. घटना की सूचना मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई. बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए. सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और वन विभाग की टीम भी पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि वन विभाग ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी.