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लखीमपुर खीरी में जंगली जानवर के हमले से महिला की मौत

खेत में काम कर रही महिला पर जंगली वन्यजीव ने हमला बोला, वन विभाग ने शुरू की जांच.

जंगली जानवर के हमले से महिला की मौत
जंगली जानवर के हमले से महिला की मौत (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 8:09 AM IST

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लखीमपुर खीरी: जनपद के धौरहरा वन रेंज में बुधवार सुबह खेत में काम कर रही महिला पर जंगली जानवर ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया. घटना के बाद पूरे गांव में अफरातफरी मच गई. सुचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है.

डीएफओ कीर्ति चौधरी के अनुसार, धौरहरा वन रेंज के दुर्गा गौड़ी गांव की रहने वाली राजकुमारी पत्नी पैकारमा, बुधवार को अपने खेत में काम कर रही थीं. इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे किसी जंगली वन्यजीव ने उस पर अचानक हमला कर दिया. महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास में काम कर रहे ग्रामीण दौड़े और वन्यजीव को भगाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक राजकुमारी का मौत हो चुकी थी.

घटना की सूचना मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई. बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए. सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और वन विभाग की टीम भी पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि वन विभाग ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी.


ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से तेंदुए की चहलकदमी देखी जा रही थी. कई बार वन विभाग को इसकी सूचना भी दी गई, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई. ग्रामीणों का आरोप है कि जब तक कोई बड़ी घटना नहीं हो जाती, तब तक वन विभाग सक्रिय नहीं होता. इस घटना के बाद गांव के लोगों में भय का माहौल है और किसान खेतों में जाने से डर रहे हैं. ग्रामीणों के मुताबिक महिला को तेंदुए ने हमला कर मौत के घाट उतारा है.

डीएफओ कीर्ति चौधरी ने बताया कि यह बेहद दुखद घटना है. वन विभाग की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है, लेकिन फिलहाल वहां किसी वन्यजीव के स्पष्ट पगचिह्न नहीं मिले हैं. उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि हमला किस वन्यजीव ने किया है. एहतियातन क्षेत्र में पिंजरे लगाए जाएंगे, कैमरों से निगरानी की जा रही है और वन विभाग की टीमें लगातार गश्त कर रही है.

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