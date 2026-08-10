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शादी से मुकरा प्रेमी, 250 KM दूर से पहुंची गर्लफ्रेंड, आगे क्या हुआ तस्वीरों में देखिए

औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद जिले के अम्बा थाना क्षेत्र में झारखंड बॉर्डर पर स्थित एरकी उत्पाद विभाग चेकपोस्ट पर सोमवार को अचानक हंगामा मच गया. ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही से एक युवती उलझ पड़ी. भीड़ जमा होने और विवाद बढ़ने पर किसी ने डायल 112 पर सूचना दे दी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों को थाने ले गई.

सिपाही से मिलने पहुंची प्रेमिका: पूछताछ में पता चला कि युवती समस्तीपुर की पूजा कुमारी है और सिपाही अंकेश कुमार उसकी चार साल पुरानी प्रेमिका है. दोनों समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं और स्कूल के दिनों से एक साथ पढ़ते थे. दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई थी. अंकेश ने पहले प्रपोज किया था, जिसे पूजा ने शुरू में ठुकरा दिया था, लेकिन बाद में राजी हो गई.

प्रेमिका ने 250 किलोमीटर का सफर तय कर की शादी (ETV Bharat)

सिपाही ने किया शादी से इनकार: करीब तीन साल पहले अंकेश का बिहार पुलिस में सिपाही पद पर चयन हो गया. नौकरी लगने के बाद मुलाकातें कम हो गईं, हालांकि फोन पर संपर्क बना रहा. पूजा के परिवार वाले उनकी शादी के रिश्ते तलाशने लगे. तब उसने घरवालों को अंकेश के बारे में बताया. परिवार राजी हो गया, लेकिन अंकेश ने शादी से साफ इनकार कर दिया.

प्रेमिका ने तय किया 250 किलोमीटर का सफर: पूजा को पता चला कि अंकेश की शादी कहीं और तय हो चुकी है. यह जानकर वह घरवालों को बताए बिना ही समस्तीपुर से करीब 250 किलोमीटर का सफर तय कर औरंगाबाद के अम्बा थाना क्षेत्र पहुंचीं और चेकपोस्ट पर ड्यूटी कर रहे अंकेश से आमने-सामने हो गई. विवाद के दौरान पुलिस ने दोनों को थाने बुलाया.