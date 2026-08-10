शादी से मुकरा प्रेमी, 250 KM दूर से पहुंची गर्लफ्रेंड, आगे क्या हुआ तस्वीरों में देखिए
बिहार पुलिस में नौकरी लगने के बाद शादी से मुकरे प्रेमी के चेकपोस्ट पर पहुंची प्रेमिका. पुलिस की मध्यस्थता से विवाह सम्पन्न हुआ. रिपोर्ट-राजेश रंजन
Published : August 10, 2026 at 10:02 AM IST
औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद जिले के अम्बा थाना क्षेत्र में झारखंड बॉर्डर पर स्थित एरकी उत्पाद विभाग चेकपोस्ट पर सोमवार को अचानक हंगामा मच गया. ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही से एक युवती उलझ पड़ी. भीड़ जमा होने और विवाद बढ़ने पर किसी ने डायल 112 पर सूचना दे दी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों को थाने ले गई.
सिपाही से मिलने पहुंची प्रेमिका: पूछताछ में पता चला कि युवती समस्तीपुर की पूजा कुमारी है और सिपाही अंकेश कुमार उसकी चार साल पुरानी प्रेमिका है. दोनों समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं और स्कूल के दिनों से एक साथ पढ़ते थे. दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई थी. अंकेश ने पहले प्रपोज किया था, जिसे पूजा ने शुरू में ठुकरा दिया था, लेकिन बाद में राजी हो गई.
सिपाही ने किया शादी से इनकार: करीब तीन साल पहले अंकेश का बिहार पुलिस में सिपाही पद पर चयन हो गया. नौकरी लगने के बाद मुलाकातें कम हो गईं, हालांकि फोन पर संपर्क बना रहा. पूजा के परिवार वाले उनकी शादी के रिश्ते तलाशने लगे. तब उसने घरवालों को अंकेश के बारे में बताया. परिवार राजी हो गया, लेकिन अंकेश ने शादी से साफ इनकार कर दिया.
प्रेमिका ने तय किया 250 किलोमीटर का सफर: पूजा को पता चला कि अंकेश की शादी कहीं और तय हो चुकी है. यह जानकर वह घरवालों को बताए बिना ही समस्तीपुर से करीब 250 किलोमीटर का सफर तय कर औरंगाबाद के अम्बा थाना क्षेत्र पहुंचीं और चेकपोस्ट पर ड्यूटी कर रहे अंकेश से आमने-सामने हो गई. विवाद के दौरान पुलिस ने दोनों को थाने बुलाया.
नौकरी के बाद बदल गया प्रेमी: पूजा कुमारी ने बताया कि स्कूल के दिनों में ही अंकेश से मुलाकात हुई थी. पढ़ाई के दौरान दोस्ती प्यार में बदल गई. नौकरी लगने के बाद अंकेश बदल गया और शादी से मुकर गया. पूजा ने कहा कि वो शादी की जिद पर अड़ी रहीं और आखिरकार अपना हक हासिल कर लिया.
"करीब तीन साल पहले अंकेश कुमार का बिहार पुलिस में सिपाही पद पर चयन हो गया था. नौकरी मिलने के बाद मुलाकात कम हो गई लेकिन फोन पर वे दोनों हर दिन सम्पर्क पर ही रहते थे."-पूजा कुमारी, प्रेमिका
क्या कहती है पुलिस?: अम्बा थानाध्यक्ष राहुल राज ने बताया कि दोनों बालिग हैं और पहले से प्रेम संबंध था. दोनों पक्षों के परिजनों को सूचना देकर बुलाया गया. परिजनों की मौजूदगी और सहमति से स्थानीय सतबहिनी मंदिर के प्रांगण में दोनों की शादी करा दी गई. दोनों परिवारों की सहमति से विवाह संपन्न होने के बाद मामला शांत हो गया.
"दोनों का पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों के परिजनों को सूचना देकर बुलाया गया था. परिजनों की मौजूदगी और उनकी सहमति से मंदिर में शादी करा दी गई है."-राहुल राज, अम्बा थानाध्यक्ष
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