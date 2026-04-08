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दहेज उत्पीड़न मामले के बीच बहू की 'दूसरी शादी' से कन्नौज में हड़कंप, न्याय की गुहार लगा रही पीड़ित सास!

छिबरामऊ कोतवाली के प्रभारी विष्णुकांत तिवारी ने बताया कि तहरीर मिली है. मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है.

कन्नौज में बिना तलाक बहू ने की दूसरी शादी.
कन्नौज में बिना तलाक बहू ने की दूसरी शादी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 2:32 PM IST

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Updated : April 8, 2026 at 2:58 PM IST

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कन्नौज: जिले में चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एक तरफ जहां कोर्ट में दहेज उत्पीड़न का केस चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ 'बहू' ने बिना तलाक लिए ही दूसरी शादी कर ली. विरोध करने पर सास को धमकी भी दे रही है. मामला छिबरामऊ थाना क्षेत्र के जेरकिला मोहल्ले का है.

पीड़ित सास फिलहाल रेनू तिवारी ने छिबरामऊ थाना प्रभारी से लेकर मुख्यमंत्री योगी तक पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है. पीड़ित महिला के पास धमकियों की कॉल रिकॉर्डिंग भी मौजूद है.

वहीं, आरोपी दुल्हन के पहले पति विवेक तिवारी ने बताया कि उसने कई कोशिश कि लेकिन वह नहीं आई. चोरी छिपे ट्रैफिक पुलिस में तैनात सिपाही से शादी कर ली है.

पीड़ित पति विवेक तिवारी. (Video Credit: ETV Bharat)

इस मामले में छिबरामऊ कोतवाली के प्रभारी विष्णुकांत तिवारी ने बताया कि तहरीर मिली है. मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है. तथ्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस के मुताबिक, छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जेरकिला निवासी रेनू तिवारी ने अपनी बहू अंजलि मिश्रा और उनके परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है.

उन्होंने बताया कि दिसंबर 2023 में उनके बेटे विवेक की शादी अंजलि मिश्रा से हुई थी. शादी के कुछ दिन बाद ही विवेक-अंजलि में अनबन हुई और अंजलि मायके चली गई.

बिना तलाक दूसरी शादी का आरोप: सास रेनू तिवारी ने बताया कि कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन होने के बावजूद अंजलि ने उरई निवासी प्रनय दरयानी के साथ गेस्ट हाउस में दूसरी शादी कर ली.

पीड़ित सास रेनू तिवारी का दावा है कि जब उन्होंने इस गैरकानूनी शादी का विरोध किया, तो बहू की मां अंजू मिश्रा ने उन्हें फोन पर गालियां दीं.

आरोप यह भी है कि कानपुर ट्रैफिक पुलिस में तैनात अपने दामाद और राजनीतिक रसूख का डर दिखाकर सास को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है. पीड़ित महिला के पास धमकियों की कॉल रिकॉर्डिंग भी मौजूद है.

यह भी पढ़ें: IITian बाबा की शादी पर संतों की 'संसद' में छिड़ा विवाद; दो फाड़ हुए अखाड़े

Last Updated : April 8, 2026 at 2:58 PM IST

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