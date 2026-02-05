महिला ने यूट्यूबर शादाब जकाती पर लगाए गंभीर आरोप; SP बोले- जांच में तथ्य सामने आने के बाद होगी कार्रवाई
एसपी देहात अभिजीत कुमार का कहना है कि थाना इंचौली में एक शिकायत प्राप्त हुई है.
Published : February 5, 2026 at 4:24 PM IST
मेरठ : चर्चित यूट्यूबर शादाब जकाती की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. 10 रुपये वाला बिस्कुट कितने का है जी... पूछकर सोशल मीडिया पर पहचान बनाने वाले यूट्यूबर शादाब जकाती फिर विवादों में हैं. छत्तीसगढ़ की एक महिला ने उन पर गंभीर आरोप लगाये हैं. पुलिस ने महिला की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है.
क्या है पूरा मामला? : महिला का आरोप है कि वह छत्तीसगढ़ से काम की तलाश में अपने पति के साथ मेरठ आई थी. महिला ने यूट्यूबर शादाब जकाती और उनकी पत्नी पर मारपीट और प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता का कहना है कि वह खुद भी FACEBOOK और instagram के लिये रील बनाती है. उसने अपने वीडियो प्रमोशन के लिये शादाब जकाती से संपर्क किया था.
महिला ने यूट्यूबर पर डेढ़ साल से मारपीट करने और तिरस्कार करने का आरोप लगाया है. महिला ने यूट्यूबर और उसकी पत्नी पर पति की हत्या की धमकी देने का भी आरोप लगाया है. महिला ने यूट्यूबर पर मारपीट और यौन शोषण का भी आरोप लगाया है.
पीड़िता का कहना है कि उसने घटना की शिकायत थाना इंचोली में की थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी देहात ने जांच के आदेश दे दिए हैं. उन्होंने आश्वासन दिया है कि शिकायत के आधार पर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी.
एसपी देहात अभिजीत कुमार का कहना है कि शिकायत प्राप्त हुई है. पूरे मामले की जांच सीओ सदर देहात को सौंपी गई है. जांच रिपोर्ट के आधार पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
विवादों से पुराना नाता : दो महीने पहले समाजसेवी राहुल ठाकुर ने भी यूट्यूबर शादाब जकाती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. पूर्व में यूट्यूबर शादाब जकाती को अश्लील वीडियो बनाने और बच्चों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के आरोप में जेल जाना पड़ा था.
