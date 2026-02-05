ETV Bharat / state

महिला ने यूट्यूबर शादाब जकाती पर लगाए गंभीर आरोप; SP बोले- जांच में तथ्य सामने आने के बाद होगी कार्रवाई

एसपी देहात अभिजीत कुमार का कहना है कि थाना इंचौली में एक ​शिकायत प्राप्त हुई है.

यूट्यूबर शादाब जकाती पर गंभीर आरोप
यूट्यूबर शादाब जकाती पर गंभीर आरोप (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 4:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ : चर्चित यूट्यूबर शादाब जकाती की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. 10 रुपये वाला बिस्कुट कितने का है जी... पूछकर सोशल मीडिया पर पहचान बनाने वाले यूट्यूबर शादाब जकाती फिर विवादों में हैं. छत्तीसगढ़ की एक महिला ने उन पर गंभीर आरोप लगाये हैं. पुलिस ने महिला की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है.


​क्या है पूरा मामला? : महिला का आरोप है कि वह छत्तीसगढ़ से काम की तलाश में अपने पति के साथ मेरठ आई थी. महिला ने यूट्यूबर शादाब जकाती और उनकी पत्नी पर मारपीट और प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं. ​पीड़िता का कहना है कि वह खुद भी FACEBOOK और instagram के लिये रील बनाती है. उसने अपने वीडियो प्रमोशन के लिये शादाब जकाती से संपर्क किया था.

एसपी देहात अभिजीत कुमार ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

महिला ने यूट्यूबर पर डेढ़ साल से मारपीट करने और तिरस्कार करने का आरोप लगाया है. महिला ने यूट्यूबर और उसकी पत्नी पर पति की हत्या की धमकी देने का भी आरोप लगाया है. महिला ने यूट्यूबर पर मारपीट और यौन शोषण का भी आरोप लगाया है.

पीड़िता का कहना है कि उसने घटना की शिकायत थाना इंचोली में की थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी देहात ने जांच के आदेश दे दिए हैं. उन्होंने आश्वासन दिया है कि शिकायत के आधार पर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी.

एसपी देहात अभिजीत कुमार का कहना है कि ​शिकायत प्राप्त हुई है. पूरे मामले की जांच सीओ सदर देहात को सौंपी गई है. जांच रिपोर्ट के आधार पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

​विवादों से पुराना नाता : दो महीने पहले समाजसेवी राहुल ठाकुर ने भी यूट्यूबर शादाब जकाती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. पूर्व में यूट्यूबर शादाब जकाती को अश्लील वीडियो बनाने और बच्चों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के आरोप में जेल जाना पड़ा था.

यह भी पढ़ें : मेरी पत्नी का यूट्यूबर शादाब जकाती से अफेयर, जान का खतरा... थाने में रोते हुए की शिकायत, ईरम का जवाब- पैसों के लिए जाती हूं

TAGGED:

MEERUT NEWS
WOMAN MAKES SERIOUS ALLEGATIONS
YOUTUBER SHADAB JAKATI
FAMOUS YOUTUBER IN MEERUT
MEERUT NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.