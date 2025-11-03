ETV Bharat / state

भाजपा एमएलए डॉ. हंसराज पर युवती ने लगाए गंभीर आरोप, महिला आयोग ने एसपी चंबा से मांगी रिपोर्ट

भाजपा विधायक हंसराज ने कहा, 'ये आरोप उनकी छवि को खराब करने के लिए लगाए गए हैं. उन्होंने मानहानि का केस करने की बात भी कही है. ये मामला पूर्व में भी उठा था, लेकिन बाद में युवती अपनी बात से पलट गई थी. युवती ने अब फिर से विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं'.

शिमला: पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष और भाजपा एमएलए डॉ. हंसराज पर एक युवती की तरफ से गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद महिला आयोग ने चंबा के एसपी से रिपोर्ट तलब की है. महिला आयोग की चेयरपर्सन विद्या नेगी ने एसपी चंबा से मामले की विस्तार से रिपोर्ट पेश करने की बात कही है. युवती के आरोप पर विधायक हंसराज ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए लाइव आकर सफाई पेश की है और अपना पक्ष रखा है. विधायक हंसराज चंबा के चुराह निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं.

युवती ने परिवार के लिए बताया खतरा

विधायक पर आरोप लगाने वाली युवती चंबा की रहने वाली है. युवती ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर विधायक पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उसके परिवार को प्रभावशाली लोगों से खतरा है. पूर्व में भी एक साल पहले युवती ने विधायक हंसराज पर अश्लील संदेश भेजने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज की थी.

खैर, युवती के लाइव आने के बाद एमएलए ने भी सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपना पक्ष रखा था. विधायक ने कहा कि ये षड्यंत्र इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए रचा गया है. उन्होंने अपनी छवि खराब करने का आरोप लगाया और चेतावनी दी थी कि वे मानहानि का केस करेंगे. उसके बाद युवती फिर से लाइव आई है. युवती का आरोप है कि विधायक के कारण उनके परिवार को खतरा है. विधायक ने युवती के महंगे फोन पर भी सवाल उठाए थे तो उसके बाद युवती ने फिर से लाइव आकर और आरोप लगाए हैं.

महिला आयोग ने एसपी चंबा से मांगी रिपोर्ट (ETV Bharat)

महिला आयोग ने मांगा जवाब

महिला आयोग की चेयरपर्सन विद्या नेगी ने कहा, 'सोशल मीडिया के माध्यम से उनके संज्ञान में एक मामला आया है. एक वीडियो के जरिए ये पता चला है कि युवती ने विधायक हंसराज पर गंभीर आरोप लगाए हैं. ऐसे में आयोग ने चंबा के एसपी से रिपोर्ट मांगी है. सारा मामला व वीडियो चंबा के एसपी को भेजे गए हैं. यदि युवती को जान का खतरा है तो आयोग ने पुलिस को उसकी सुरक्षा के लिए निर्देश दिए हैं? इस सिलसिले में युवती की सुरक्षा को लेकर जनवादी महिला समिति ने भी आयोग के संज्ञान में मामला लाया है'.

ये भी पढ़ें: खुशखबरी! हिमाचल में पंचायत सचिवों के भरे जाएंगे इतने सौ पद, जाने कब से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया?