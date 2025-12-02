ETV Bharat / state

'मेरी मां मुझसे गलत काम करवाना चाहती है', महिला आयोग पहुंची दो बच्चों की मां

भागलपुर : एक शादीशुदा बेटी ने अपने सगी मां पर गंभीर आरोप लगाया है. मां सहित अपने पिता पर आरोप लगाते हुए बिहार राज्य महिला आयोग में आवेदन देकर शिकायत की है. आवेदन में शादीशुदा बेटी ने लिखा है कि, ''मेरी मां मुझसे गलत काम करवाना चाहती है. वह कहती है कि तुम धंधा करके मुझे पैसे कमाकर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चों को किन्नर बना दूंगी. मुझे शक है कि मेरी मां का मेरे पति के साथ गलत संबंध है.'' 'मां ने दुष्कर्म करवाया' : महिला भागलपुर के सोनोखर थाना क्षेत्र की रहने वाली है. 32 साल की महिला पटना में बिहार राज्य महिला आयोग के दफ्तर पहुंची और न्याय की गुहार लगाई. महिला ने अपनी ही मां पर दुष्कर्म करवाने का आरोप भी लगाया है. राज्य महिला आयोग में हुई शिकायत (ETV Bharat) अधेड़ से करवायी शादी : महिला ने कहा कि '2016 में मेरे मां-बाप ने मेरी शादी कटिहार में 50 वर्षीय अधेड़ से बिना मेरी मर्जी के करवा दी. शादी के बाद मैंने इसे अपनी किस्मत मानकर निभाया. एक लड़का (6 साल) और एक लड़की (9 साल) भी है. ''पति मेरे साथ काफी मारपीट करता था. वह रात में शराब पीकर आता था और मेरे साथ गाली गलौज करता था. इससे तंग आकर मैं अपने मायके जाकर रहने लगी. मामला शांत होता तो मैं वापस अपने ससुराल जाती, लेकिन मेरे पति का वही रवैया रहता. मुझे लगा कि बच्चे हो जाने के बाद मेरा पति ठीक हो जाएगा, मगर उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया.''- पीड़िता 'पैसा लाओ तो घर में रखेंगे' : पीड़ित महिला ने बताया कि 2021 में मैं सब कुछ छोड़कर अपने मायके रहने चली आई. 3 साल तक मैं अपने मायके रही, लेकिन मेरे माता-पिता और भाई भी मेरे साथ मारपीट करने लगे. यहां तक कि वे लोग कहते हैं कि तुम कहीं से कमाकर पैसा लाओ तो घर में रखेंगे. वह मुझे मारपीट कर धंधा करने के लिए भी भेजते थे, मगर मैं भाग कर आ जाती थी. 'कुछ आदमी को मेरे घर भेजा गया' : 6 महीने पहले मैं घर छोड़कर दूसरे जगह आकर रहने लगी. वहां मैं पहले भीख मांगती थी और फिर उसी भीख के पैसे से रोड किनारे खिलौने बेचने लगी. मेरी मां ने पैसे की लालच में एक दिन मेरे घर में कुछ आदमी को मेरा दुष्कर्म करने के लिए भेजा.