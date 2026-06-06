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मेरे घर आकर फर्नीचर सेट दीजिए..., महिला ने फर्नीचर कारोबारी का बनाया न्यूड वीडियो

मुरैना के जौरा कस्बे में सामने आए कथित हनी ट्रैप कांड ने पूरे चंबल अंचल में सनसनी फैला दी है. पुलिस ने इस मामले की मुख्य आरोपी और खुद को भाजपा नेत्री बताने वाली सोनम कुशवाह को शुक्रवार दोपहर उस समय गिरफ्तार कर लिया, जब वह सवारी बस में बैठकर कैलारस की ओर जाने की तैयारी कर रही थी. मुखबिर की सटीक सूचना पर जौरा थाना पुलिस ने बस को रुकवाकर आरोपी महिला को दबोच लिया और थाने ले आई.

मुरैना: चंबल में हनी ट्रैप से जुड़ा एक मामला सामने आया है. मुरैना जिले की जौरा थाना पुलिस ने खुद को भाजपा नेत्री बताने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि महिला ने जौरा कस्बे के एक फर्नीचर व्यापारी को अपने घर बुलाया और उसे हनी ट्रैप केस में फंसाने की धमकी देकर 10 लाख रुपये की मांग की. पीड़ित की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शुक्रवार को मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी महिला को दबोच लिया.

पूछताछ के दौरान पुलिस ने कारोबारी से लूटी गई सोने की अंगूठी भी बरामद कर ली. पुलिस के अनुसार, 10 मई को जौरा निवासी फर्नीचर कारोबारी पप्पू उर्फ रमेश शिवहरे को सोनम कुशवाह ने फोन कर अपने घर फर्नीचर सेट करने के बहाने बुलाया. आरोप है कि कारोबारी के घर पहुंचते ही सोनम ने अपने साथियों संदीप कुशवाह, सचिन कुशवाह और मीरा कुशवाह के साथ मिलकर उसे एक कमरे में बंद कर दिया. इसके बाद उसके कपड़े उतरवाकर न्यूड फोटो और वीडियो बनाए गए.

पुलिस मामले में तीन आरोपियों को पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार

आरोपियों ने कथित तौर पर इन तस्वीरों और वीडियो को वायरल करने तथा हनी ट्रैप केस में फंसाने की धमकी देकर कारोबारी से 10 लाख रुपये की मांग की. इस दौरान एक सोने की अंगूठी और 5 हजार रुपये भी छीन लिए गए. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. पुलिस इस मामले में तीन आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर चुकी है लेकिन मुख्य आरोपी फरार थी जिसे गिरफ्तारी कर लिया गया.

जौरा एसडीओपी नितिन बघेल ने बताया "जौरा थाने में एक व्यापारी की शिकायत पर चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि मुख्य आरोपी फरार चल रही थी. आज मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मुख्य आरोपी को यात्री बस से गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है और मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.