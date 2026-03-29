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पहले प्यार किया, फिर भरोसे में लेकर गंदा काम किया.. अब धोखा, अजब है इश्क की ये कहानी

मामला शहडोल जिले के बुढार थाना क्षेत्र अंतर्गत है. जहां एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें शादी का झांसा देकर युवती के साथ बलात्कार करने के आरोप लगे हैं. बुढार पुलिस ने इस पर एक्शन भी ले लिया है और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है. इससे पहले भी पुलिस ने आरोपी के भाई को भी 7 मार्च को ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. एक अन्य आरोपी के भूमिका की जांच जारी है.

शहडोल: शहडोल में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें पहले प्यार होता है, फिर दोनों में भरोसा बढ़ता है, वादे किए जाते हैं, और फिर इस प्यार में धोखा भी होता है. और प्रेमी को जेल की हवा खानी पड़ती है.

जानकारी के मुताबिक 1 साल पहले उसकी पहचान एक युवक से हुई थी. जिसमें आरोपी ने युवती को प्यार में धोखा दिया. उसे शादी का वादा किया और उसके उसके साथ दुराचार किया. शादी की तारीख 14 फरवरी 2026 भी तय हो गई, कार्ड भी छप गया. लेकिन आरोपी ने अचानक शादी से इनकार कर दिया. युवती ने मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. जिसके बाद बुढार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एसटी एक्ट सहित बीएनएस की कई धाराओं में मामला दर्ज किया है.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एसटी एक्ट सहित बीएनएस की कई धाराओं में मामला दर्ज किया

बुढार थाना प्रभारी विनय सिंह के मुताबिक, 10 तारीख को एक युवती ने महिला थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए गए. अब आरोपी उसके साथ शादी नहीं कर रहा है. मुख्य आरोपी कान्हा चेलानी के साथ ही नवीन एवं आशीष के विरुद्ध केस दर्ज किया गया था. उसके भाई आशीष चेलानी को 7 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. अब कान्हा चेलानी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया है. कई धाराओं और एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है.