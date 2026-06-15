ETV Bharat / state

जेसीबी के नीचे लेट गई महिला, डेली मार्केट नारायणपुर में बुलडोजर एक्शन, अवैध दुकानें जमींदोज

दरअसल, नगर पालिका के कर्मचारी अवैध कब्जों को हटाने की मुहिम में जुटे हुए हैं. इसी कड़ी में अबूझमाड़िया चौक पर बने डेली मार्केट की अवैध दुकानों को जमींदोज किया जा रहा है. दुकानदारों का दर्द है कि वो सालों से यहां पर दुकान लगा रहे हैं. पहले उनको किसी ने भी दुकान लगाने से नहीं रोका, लेकिन अब दशकों बाद अवैध बताकर उनको हटाया जा रहा है.

नारायणपुर: ''मैं अपने परिवार का पेट भरने के लिए यहां दुकान लगाती हूं, मेरा पति नहीं और मेरे ऊपर चार बेटियों की बड़ी जिम्मेदारी है. मेरी दुकान अवैध है, कहकर यहां से इन लोगों ने तोड़कर हटा दिया. आप ही बताइए, अब मैं कहां जाकर दुकान लगाऊं. मैं और मेरी बेटियों का भविष्य क्या होगा.'' ये दर्द है शरीफा खान का जिनकी दुकान अवैध होने के चलते तोड़ दी गई.

नगर पालिका के कर्मचारी जब दुकानों को हटाने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंचे तो एक महिला बुलडोजर के नीचे जाकर लेट गई. महिला ने चीखते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई कर गरीबों को सताया जा रहा है. बुलडोजर के नीचे महिला के लेटते ही मौके पर हंगामा खड़ा हो गया. नगर पालिका के अमले ने किसी तरह से महिला को वहां से हटाया और अपनी आगे की कार्रवाई शुरू की. भारी पुलिस बल की मौजूदगी में 7 अवैध दुकानों को बुलडोज किया गया,

जेसीबी के नीचे लेट गई महिला (ETV Bharat)

यहां जितनी भी दुकानें आप टूटते हुए देख रहे हैं वो पिछले 15 से 25 सालों से चल रही हैं. इतने लंबे वक्त से लोग यहां पर कारोबार कर रहे हैं. अब अचानक उनको यहां से बेदखल किया जा रहा है. दुकानदारों को अपना सामान हटाने तक का मौका नहीं दिया गया: प्रत्यक्षदर्शी

जेसीबी के नीचे लेट गई महिला (ETV Bharat)

मानसून आने वाला है, बारिश से पहले इस तरह की कार्रवाई को उचित नहीं कहा जा सकता. गरीब और फुटकर दुकानदारों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, जिसका हम विरोध करते हैं. इनके पुनर्वास और वैकल्पिक दुकान का बंदोबस्त किया जाना चाहिए था: विजय सलाम, कांग्रेस पार्षद

जेसीबी के नीचे लेट गई महिला (ETV Bharat)

अतिक्रमण पर कार्रवाई का कांग्रेस ने किया विरोध

नगर पालिका की कार्रवाई का विरोध करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि ये गलत है. कांग्रेस का कहना है कि बारिश का मौसम आने वाला है, ऐसे में इस तरह की कार्रवाई के बाद दुकानदार कहां जाएंगे. दुकानदारों ने कार्रवाई को रोकने की बड़ी कोशिश की लेकिन अमला पुलिस के साथ पहुंचा था, लिहाजा दुकानदारों की एक न चली और अवैध दुकानों को गिरा दिया गया. प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि इस तरह से सरकारी जमीन पर कब्जा कर दुकानें खड़ी करना बिलुक्ल गलत है, कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.

जेसीबी के नीचे लेट गई महिला (ETV Bharat)

यह कार्रवाई पूरी तरह नियमानुसार की गई है. जिस जगह पर इन लोगों ने जमीन कब्जा कर दुकानें खड़ी कर ली थी, वहां संबंधित मार्ग में गौरपथ सड़क चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य प्रस्तावित है, जिसके चलते अतिक्रमण हटाना आवश्यक था. प्रभावित दुकानदारों को लगभग 15 दिन पूर्व नोटिस और अल्टीमेटम जारी किया गया था. बार-बार सूचना देने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाए जाने के कारण नगर पालिका को नियमानुसार कार्रवाई करनी पड़ी. शहर के अन्य स्थानों पर भी जहां अवैध अतिक्रमण पाया जाएगा, वहां इसी प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी: रामचंद्र यादव, सीएमओ, नगर पालिका नारायणपुर

डेली मार्केट नारायणपुर में बुलडोजर एक्शन (ETV Bharat)

लोगों ने उठाए सवाल

कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि जब लोग सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण करते हैं, उस वक्त उसपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती. सालों बाद निगम को ये याद आता है कि ये सरकारी जमीन है और यहां से अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए.

अवैध दुकानें जमींदोज (ETV Bharat)

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 28 नक्सलियों का सरेंडर, 89 लाख का घोषित था इनाम

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, मसपुर गांव में चल रही है फिल्म ''दण्डा कोड़ूम'' की शूटिंग

"नक्सलगढ़" में विकास की बयार, नारायणपुर के सितरम में खुला पुलिस कैंप, अबूझमाड़ से कांकेर तक 70 किमी की सड़क