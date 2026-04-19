ETV Bharat / state

मिर्जापुर में गंगा पुल पर महिला ने मासूम बेटे को छोड़कर लगाई छलांग

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, रोते बिलखते बेटे से की पूछताछ.

महिला ने गंगा पुल से लगाई छलांग
महिला ने गंगा पुल से लगाई छलांग (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 19, 2026 at 7:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मिर्जापुर: चुनार गंगा पुल से एक महिला रविवार को अपने मासूम बेटे को पुल पर छोड़कर गंगा नदी में कूद गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर रोते हुए बच्चे को सुरक्षित अपने संरक्षण में लेकर महिला की तलाश शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, मिर्जापुर चुनार कोतवाली क्षेत्र के गंगापुल पर रविवार को अपने मासूम बेटे को छोड़कर गंगा में एक महिला छलांग लगा दी. अपनी आखों के सामने ही मां को गंगा में छलांग लगाते और डूबते देख मासूम पहले तो कुछ समझ नहीं पाया. जब मां गंगा नदी में समा गई तो वह जोर-जोर से रोने लगा. पुल से गुजर रहे लोगों ने पूछा तो बेटे ने मां को गंगा में डूब जाने को बताया.

सूचना पर चुनार कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर रोते विलखते बेटे से घटना के बारे में पूछताछ की. पुलिस की पूछताछ में बेटे ने अपना नाम छोटू, मां का नाम आरती और पिता का नाम बबलू निवासी हिनौती थाना अहरौरा बताया. पूछताछ के बाद पुलिस ने घटना की जानकारी अहरौरा पुलिस के माध्यम से महिला के परिजनों को दी. पुलिस स्थानीय गोताखोरेां की मदद से महिला की तलाश में जुट गई है.

महिला के परिजनों ने बताया कि सुबह वह अपने 11 साल के बेटे को साथ में लेकर अपने मायके चुनार कोतवाली के चुरामनपुर जाने के लिए निकली थी. अदलपुरा के पास चुरामनपुर जाते समय गंगा पुल पर अपने बेटे को पुल पर छोड़ कर गंगा में कूद गई. हालांकि महिला ने आत्मघाती कदम क्यों उठाया, यह पता नहीं चल पाया है.

चुनार सीओ मंजरी राव ने बताया, एक महिला गंगा नदी में चुनार के पुल से छलांग लगा दी हैं. एसडीआरफ की टीम महिला की तलाश में जुट गई है. महिला गंगा नदी में छलांग क्यों लगाई? इसकी जानकारी ली जा रही है.

यह भी पढ़ें: मिर्जापुर में काउंसलर उप चुनाव की सरगर्मियां तेज, बीजेपी- सपा प्रत्याशियों ने लाव-लश्कर के साथ किया नामंकन

यह भी पढ़ें: मिर्जापुर में ट्रैफिक नियमों की उड़ी धज्जियां, चार युवतियों को बाइक पर बिठाकर ले गया युवक

TAGGED:

MIRZAPUR NEWS
WOMAN JUMPS FROM GANGA BRIDGE
UP NEWS
WOMAN JUMPS
WOMAN JUMPS IN MIRZAPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.