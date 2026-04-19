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मिर्जापुर में गंगा पुल पर महिला ने मासूम बेटे को छोड़कर लगाई छलांग

मिर्जापुर: चुनार गंगा पुल से एक महिला रविवार को अपने मासूम बेटे को पुल पर छोड़कर गंगा नदी में कूद गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर रोते हुए बच्चे को सुरक्षित अपने संरक्षण में लेकर महिला की तलाश शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, मिर्जापुर चुनार कोतवाली क्षेत्र के गंगापुल पर रविवार को अपने मासूम बेटे को छोड़कर गंगा में एक महिला छलांग लगा दी. अपनी आखों के सामने ही मां को गंगा में छलांग लगाते और डूबते देख मासूम पहले तो कुछ समझ नहीं पाया. जब मां गंगा नदी में समा गई तो वह जोर-जोर से रोने लगा. पुल से गुजर रहे लोगों ने पूछा तो बेटे ने मां को गंगा में डूब जाने को बताया.

सूचना पर चुनार कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर रोते विलखते बेटे से घटना के बारे में पूछताछ की. पुलिस की पूछताछ में बेटे ने अपना नाम छोटू, मां का नाम आरती और पिता का नाम बबलू निवासी हिनौती थाना अहरौरा बताया. पूछताछ के बाद पुलिस ने घटना की जानकारी अहरौरा पुलिस के माध्यम से महिला के परिजनों को दी. पुलिस स्थानीय गोताखोरेां की मदद से महिला की तलाश में जुट गई है.

महिला के परिजनों ने बताया कि सुबह वह अपने 11 साल के बेटे को साथ में लेकर अपने मायके चुनार कोतवाली के चुरामनपुर जाने के लिए निकली थी. अदलपुरा के पास चुरामनपुर जाते समय गंगा पुल पर अपने बेटे को पुल पर छोड़ कर गंगा में कूद गई. हालांकि महिला ने आत्मघाती कदम क्यों उठाया, यह पता नहीं चल पाया है.