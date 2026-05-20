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महिला अधिवक्ता का युवक पर मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न का आरोप, मुकदमा दर्ज

देहरादून: राजधानी देहरादून की महिला अधिवक्ता ने केशव थलवाल नाम के युवक के ऊपर मानसिक/आर्थिक उत्पीड़न करने का मुकदमा दर्ज कराया है. महिला अधिवक्ता का आरोप है कि उसके झूठे वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित कर उसे सामाजिक रूप से बदनाम करने की धमकी दी जा रही थी. महिला अधिवक्ता का ये भी आरोप है कि केशल थलवाल ने खुद और अपने दोस्तों के माध्यम से उस पर शादी करने का दबाव बनाया.

एक महिला अधिवक्ता ने नगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है कि केशव थलवाल नाम के व्यक्ति से उसकी पहचान एक फेसबुक पेज से हुई थी, जो खुद को पीड़ित दर्शाकर जन सहानूभूति हासिल कर रहा था. केशव थलवाल से पहचान के बाद उसके द्वारा पीड़िता का विश्वास अर्जित करने के लिए अलग-अलग प्रकार के भावनात्मक, सामाजिक संघर्ष की बातें बताते हुए अपनी आर्थिक स्थिति और खुद को पुलिस प्रताड़ित व्यक्ति के रूप में पेश किया.

आरोप है कि केशव थलवाल ने पीड़िता पर अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति और भावनात्मक बातों से दबाव बनाते हुए गूगल पे और अन्य माध्यमों से धनराशि प्राप्त की. लेकिन पीड़िता ने अपनी धनराशि वापस मांगने पर केशव थलवाल ने बेहद उपहासपूर्ण और अपमानजनक तरीके से धनराशि वापस करने से मना कर दिया गया और पीड़िता की निजी फोटो/वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल करने और उसे सार्वजनिक रूप से बदनाम करने की धमकी दी गई.

पीड़ित महिला अधिवक्ता का आरोप है कि, केशव थलवाल ने अपने परिचितों और अन्य साथियों को खुद का उसका प्रेमी होने की झूठी बाते बताते हुए पीड़िता पर उससे शादी करने के लिए अनुचित रूप से दबाव बनाया गया और अपने साथ उत्तराखंड के लोगों का जनसमर्थन होने और पीड़िता के झूठे वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित/प्रसारित कर बदनाम करने की धमकी दी गई. साथ ही खुद के आत्महत्या करने और सुसाइड नोट पर पीड़िता का नाम लिखकर उसे झूठे मुकदमें में फंसाने का भय दिखाकर पीड़िता को मानसिक रूप से उत्पीड़न किया गया.