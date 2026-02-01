सोनभद्र में टोल प्लाजा पर महिला वकील से मारपीट, कर्मचारियों ने दौड़ा-दौड़ाकर मारा, दो गिरफ्तार
घटना में तीन लोगों को चोटें आई हैं, जबकि एक महिला की हालत गंभीर है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
Published : February 1, 2026 at 11:11 PM IST
सोनभद्र : लोढ़ी टोल प्लाजा पर रविवार दोपहर महिला अधिवक्ता और उनके परिजनों से टोल कर्मियों ने जमकर मारपीट की. तीन लोगों को चोटें आई हैं, जबकि एक महिला की हालत गंभीर है. मेडिकल कॉलेज सोनभद्र की इमरजेंसी में महिला को भर्ती किया गया है. महिला वकील आरती पांडे की तहरीर पर राबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है.
घटना के बाद बड़ी संख्या में वकील मेडिकल कॉलेज पहुंचे और टोल प्लाजा कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. मारपीट का वीडियो भी सामने आया है. जिसमें टोल कर्मी लात-घूंसों से पिटाई करते नजर आ रहे हैं. जबकि लाल साड़ी में महिला वकील बीच-बचाव करती दिखीं.
महिला अधिवक्ता आरती पांडे ने बताया, रविवार की दोपहर लगभग 3:30 बजे ओबरा से रॉबर्ट्सगंज की ओर जा रही थी. कार में मेरे अलावा नवीन कुमार सिंह, गरिमा सिंह व अवनीश दुबे थे. लोढ़ी टोल प्लाजा पर जाम लगा था.
नवीन सिंह गाड़ी से उतरकर टोल बूथ काउंटर पर पहुंचे और जाम का कारण जानने का प्रयास किया तभी टोल कर्मी ने बदतमीजी से बात करते हुए गालियां देनी शुरू कर दीं. नवीन सिंह को लोहे के कड़े से सिर पर मार कर घायल कर दिया.
उनकी पत्नी सुरभि दुबे मारपीट की घटना को देखकर सदमे में आ गईं और बेहोश हो गईं. घटना के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज लाया गया. वही गाड़ी में मौजूद अवनीश दुबे को भी पिटाई से चोटें आई हैं.
घटना के बाद जिला मुख्यालय के वकीलों में आक्रोश फैल गया और मौके पर बड़ी संख्या में वकील पहुंच गए. बार एसोसिएशन सोनभद्र के अध्यक्ष अशोक प्रसाद श्रीवास्तव भी मौके पहुंचे. उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा को अवैध तरीके संचालित किया जा रहा है, टोल प्लाजा वन भूमि में स्थित है. इसका निर्माण गलत तरीके से कराया गया है.
उन्होंने कहा, टोल प्लाजा को बंद होना चाहिए. साथ ही टोल पर गलत तरीके से वसूली हो रही है. उन्होंने कहा कि सभी वकील बैठक करके इस मामले में आगे की रणनीति तय करेंगे, पहले भी प्रदेश में टोल प्लाजा पर वकीलों के साथ दुर्व्यवहार हो चुका है.
सीओ सिटी रणधीर कुमार मिश्रा ने बताया, मामले की जांच की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है. महिला वकील की तहरीर पर केस दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
