ETV Bharat / state

बिहार में मासूम की बलि, मौसी ने मोबाइल चोरी का पता लगाने के लिए बच्चे को मार डाला

नालंदा से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. मोबाइल चोरी के शक में मौसी ने मासूम की बलि दे दी. पढ़ें पूरी खबर..

nalanda Murder
नालंदा में मासूम की बलि (कॉन्सेप्ट इमेज)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 10, 2026 at 6:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नालंदा: बिहार के नालंदा में मासूम की बलि दी गई है. मामा की शादी में यूपी से आए बच्चे का गांव के पोखर से बरामद हुआ है. हत्या का आरोप मृतक की सगी मौसी पर लगा है. घटना अस्थावां थाना क्षेत्र के चूलहारी गांव की है.

शादी में ननिहाल आया था मासूम: मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के रहने वाले राजू पासवान के एक वर्षीय बेटे कारू के रूप में हुई है. मृतक के मामा दिलखुश कुमार ने बताया कि 21 अप्रैल को उसकी शादी होने वाली है, उसी के लिए मेरी बहन आरती अपने बेटे कारू के साथ मेरी शादी के लिए आई हुई थी. इसी बीच बड़ी बहन सुमंत्री देवी का मोबाइल गुम हो गया था, जिसका संदेह उसने आरती पर जताया. इस बात को लेकर दोनों बहनों के मध्य तीखी बहस और कटुता उत्पन्न हो गई थी.

मौसी ने दे दी मासूम की बलि: गांव की एक महिला, जो स्वयं को किसी आध्यात्मिक पंथ से जुड़ी बताती थी, उससे जल अभिमंत्रित (पढ़वाकर) कराया गया. वह जल घर के कोने-कोने में छिड़का गया और सभी सदस्यों को पिलाया गया, ताकि अपराधी का पता चल सके. इसी अंधविश्वासी अनुष्ठान के बाद रात के सन्नाटे में मासूम को मौत के घाट उतार दिया गया. शव पास के तालाब में मिला.

"रात करीब दस बजे जब आरती की नींद खुली और उसने अपने बच्चे को बिस्तर से गायब पाया तो पूरे परिवार में हाहाकार मच गया. चूंकि घर के सभी द्वार भीतर से बंद थे, इसलिए किसी बाहरी व्यक्ति पर संदेह की गुंजाइश नहीं थी. काफी खोजबीन के पश्चात जब परिजनों ने घर के समीप तालाब को खंगाला तो मासूम का शव पानी की सतह पर तैरता हुआ मिला."- दिलखुश कुमार, मृतक के मामा

क्या बोले थानाध्यक्ष?: घटना के संबंध में अस्थावां थानाध्यक्ष उत्तम कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला बच्चे की मौत गांव के तालाब में डूबने से हुई है लेकिन मासूम की हत्या का आरोप बच्चे की अपनी बड़ी मौसी पर लगा है. सभी बिंदुओं पर छानबीन चल रही है.

"गांव के तालाब से एक बच्चे का शव मिला है. फिलहाल शव को पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है. मृतक की मां ने अपनी बड़ी बहन पर हत्या का आरोप लगाया है. पीड़ित पक्ष की ओर से आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है."- उत्तम कुमार, थानाध्यक्ष, अस्थावां

ये भी पढ़ें: अंधविश्वास की बलि चढ़ी विवाहिता: बेहोश हुई तो 'भूत' के शक में नीम की लकड़ियों से पीटा, इलाज के दौरान मौत

TAGGED:

नालंदा में मासूम की बलि
NALANDA NEWS
NALANDA POLICE
नालंदा में हत्या
NALANDA MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.