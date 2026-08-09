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प्रेम प्रसंग में पत्नी ने बेटी और प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या

मथुरा: गोविंद नगर थाना पुलिस ने पति की हत्या के आरोप में पत्नी बेटी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. दरअसल, 18 अप्रैल को गोविंद नगर के निवासी मनोज सोनी घर से अचानक गायब हो गए थे. मृतक की पत्नी ने 11 जुलाई को पति की गुमशुदगी थाने में दर्ज कराई थी. वहीं, मामले के जांच के बाद पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी, बेटी और एक अन्य युवक को गिरफ्तार कर मामले आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

जानकारी के अनुसार, गोविंद नगर थाना क्षेत्र जयसिंहपुर के रहने वाले मनोज सोनी की नाबालिग बेटी का पड़ोस के लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. मनोज की पत्नी अपनी बेटी की शादी विमल के साथ करना चाहती थी, लेकिन मनोज हर समय विरोध करते था. मनोज की पत्नी और बेटी के आशिक विमल ने मिलकर मनोज की हत्या की साजिश रची. इसके बाद हत्या करके शव को यमुना किनारे जला दिया था.



पुलिस ने किया हत्या का खुलासा: पुलिस ने खुलासा किया कि मनोज अपनी बेटी की शादी विमल से नहीं करना चाहता था, लेकिन विमल और मनोज की पत्नी नाबालिग बेटी ने मिलकर मनोज की हत्या करवादी

पुलिस के अनुसार, मनोज और सोनी 18 अप्रैल को अचानक घर का ताला लगाकर गायब हो गए थे. घर वालों ने काफी तलाश किया तो उसकी पत्नी ने 11 जुलाई को गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन मनोज का कोई सुराग हाथ नहीं लगा. मनोज के भाई ने पुलिस को बताया कि मनोज की हत्या उसकी पत्नी बेटी ने मिलकर किया है. सबूत के आधार पर पुलिस ने मां और बेटी को हिरासत में लिया. आरोपियों से पूछताछ शुरू में घटना की सभी सच्चाई सामने आई. इसके बाद पुलिस ने विमल जयसिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है.