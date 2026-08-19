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पत्नी ने पति को प्रेमी संग मिल उतारा मौत के घाट, शादी के पहले से चल रहा था अफेयर, दोनों गिरफ्तार

पुलिस ने ऐसे उगलवाया सच, पूछताछ जारी: डीसीपी ने बताया कि मामले का खुलासा करने के लिए चौमूं एसीपी कृष्णराज जांगिड़ के सुपरविजन में विश्वकर्मा थानाधिकारी रविंद्र सिंह नरूका के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया. इस टीम ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज का बारीकी से मुआयना किया और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आरोपियों से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ कर एक रूट चार्ट तैयार किया. जहर देकर हत्या की वारदात को अंजाम देने के आरोप में कविता और गणेश को गिरफ्तार किया गया. उनसे पूछताछ जारी है.

5 अगस्त को मौत, 16 को दर्ज करवाया मामला: उन्होंने बताया, बाबूलाल मीणा ने 16 अगस्त को विश्वकर्मा थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. जिसमें उन्होंने बताया कि 5 अगस्त को उनके बेटे महेश मीणा को उसकी पत्नी कविता दवाई दिलवाने के बहाने बाइक से बोराज लेकर गई थी. कविता ने शाम को अपने देवर मनीष को कॉल कर महेश की तबीयत बिगड़ने की बात कही और तत्काल रोड नंबर 14 पुलिया के पास बुलाया. महेश को रोड नंबर 6 स्थित सीकेएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. उन्होंने अपने स्तर पर सीसीटीवी जुटाए, जिसमें महेश और कविता के साथ तीन युवक नजर आ रहे थे. उन्होंने जहर देकर हत्या करने का मुकदमा दर्ज करवाया.

इस संबंध में 16 अगस्त को विश्वकर्मा थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया. जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया, उदक पापड़ निवासी महेश मीणा की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी कविता और उसके बॉयफ्रेंड गणेश मीणा को गिरफ्तार किया है. महेश और कविता की शादी करीब डेढ़ साल पहले हुई थी.

जयपुर: राजधानी के विश्वकर्मा थाना इलाके में महेश मीणा की संदिग्ध मौत के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने उसकी पत्नी और बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार पत्नी ने उसे जूस में जहर की गोलियां मिलाकर पिला दी. तबीयत बिगड़ने पर उसने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया और उसे विश्वकर्मा थाना इलाके में 14 नंबर रोड पर ले गए. पत्नी ने घरवालों को अचानक तबीयत बिगड़ने की जानकारी देकर गुमराह किया. हालांकि, मृतक के पिता ने सीसीटीवी फुटेज जुटाकर इस बात की तस्दीक की कि उनके बेटे की मौत सामान्य नहीं थी, बल्कि उसकी हत्या की गई.

तबीयत बिगड़ी तो प्रेमी को बुलाया: अब तक की पूछताछ में सामने आया है कि कविता अपनी दवाई लेने के बहाने बाइक से महेश के साथ बोराज गई. उसके बाद वह उसे बस्सी के नई नाथ धाम लेकर गई. जहां साजिश के तहत उसने जूस में जहर की गोलियां मिलाकर उसे पिला दी. जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो कविता ने अपने प्रेमी गणेश को बुलाया. उसके साथ महेश को लेकर विश्वकर्मा इलाके में 14 नंबर पुलिया के पास पहुंची. किसी को शक नहीं हो, इसलिए उसने प्रेमी को वहां से रवाना किया और अपने देवर को कॉल कर महेश की तबीयत खराब होने की जानकारी दी.

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6 साल से अफेयर, शादी से खुश नहीं थी: पुलिस ने जब कविता से पूछताछ की, तो सामने आया कि उसका करीब छह साल से गणेश से अफेयर चल रहा था. लेकिन परिजन दोनों की शादी के लिए राजी नहीं थे. इस बीच करीब डेढ़ साल पहले कविता की शादी महेश से हुई. इसके बाद वह अपनी शादी से खुश नहीं थी. इसी के चलते उसने अपने प्रेमी गणेश के साथ मिलकर साजिश रचना शुरू किया. वह दोनों काफी समय में महेश को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहे थे. आखिरकार उन्होंने 5 अगस्त को वारदात को अंजाम दिया. जहर देने के बाद वे उसे काफी देर तक इधर-उधर घुमाते रहे ताकि बचने की गुंजाइश नहीं रहे.

मौत के बाद घरवालों को किया गुमराह: महेश की मौत के बाद कविता ने पूरी घटना को लेकर घरवालों को गुमराह किया. उसने उन्हें बताया कि बोराज से वह महेश के साथ अपने पीहर गई थी. वापस आते समय 200 फीट बाइपास के करीब उसकी तबीयत खराब हो गई और वह बेहोश होने लगा. कविता ने उन्हें यह बताया कि वह महेश को बाइक पर पीछे बिठाकर चुन्नी से बांधकर रोड नंबर 14 तक लाई. जहां उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और जब वह गिरने लगा तो बाइक रोककर उसे सड़क किनारे एक दुकान के पास लिटा दिया और मदद के लिए अपने देवर को बुलाया.

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सीसीटीवी फुटेज ने की चुगली: महेश के पिता ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई. फुटेज में साफ दिख रहा था कि कविता महेश को पीछे बिठाकर नहीं लाई. एक बाइक पर दो युवक महेश को बीच में बिठाकर लाए जबकि कविता दूसरे युवक के साथ दूसरी बाइक पर आई थी. इसके बाद उन्होंने विश्वकर्मा थाने में कविता और उसके बॉयफ्रेंड गणेश सहित अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया. पुलिस इस वारदात में अन्य लोगों के शामिल होने को लेकर अनुसंधान में जुटी है.