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जीविका से जुड़ी महिला ने कर्ज से परेशान होकर की आत्महत्या, मासूम के सिर से उठा मां का साया

रोहतास में कर्ज और आर्थिक तंगी के कथित दबाव में महिला ने जान दे दी. महिला ने स्थानीय बंधन समूह से कर्ज लिया था. पढ़ें

Woman kills herself in Rohtas
रोहतास में महिला ने की आत्महत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 14, 2026 at 2:08 PM IST

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रोहतास: बिहार के रोहतास में पैसे की तंगी और कर्ज के कथित दबाव में आकर एक महिला ने आत्महत्या कर अपनी ईह लीला समाप्त कर ली. घटना रोहतास जिले के चेनारी थाना क्षेत्र की है.। घटना की जानकारी मिलने पर मौक पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है.

रोहतास में महिला ने आत्महत्या: मृतक महिला चेनारी इलाके के ही स्थानीय बाजार की रहने वाली बतायी जाती है. जानकारी के अनुसार महिला का एक छोटा बच्चा भी है और पति गांव में मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करता है.

"जीविका से जुड़ी हुई थी. बंधन बैंक से लोन लिया था. किश्त जमा नहीं होने से दवाब था. जीविका के लोग मिलने भी आए थे, जिसके बाद कमरा बंद कर उसने आत्महत्या कर ली."- जीतू चंद्रवंशी, मृतक के परिजन

कर्ज का बोझ बना काल: घटना के बारे में बताया जाता है कि महिला ने स्थानीय बंधन समूह से कुछ कर्ज लिया था, जिसको लेकर वह बीते कुछ दिनों से लगातार मानसिक तनाव में थी. परिजनों के अनुसार कर्ज की किश्तों के भुगतान को लेकर लगातार दबाव बढ़ रहा था. परिजनों ने बताया कि समूह से जुड़े कुछ लोग मिलने आए थे. इसके बाद महिला ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, जिसके बाद उसका शव बरामद किया गया.

परिवार में कोहराम घटना के बाद परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है और गांव में मातम पसरा है. वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची चेनारी थाने की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सासाराम भेज दिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बारीकी से जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा.

"शुरुआती जांच में किसी भी तरह के पारिवारिक विवाद की बात सामने नहीं आई है, लेकिन परिजनों द्वारा कर्ज के दबाव की बात कही जा रही है."- अलगू पासवान,चेनारी थाने के चौकीदार

आत्महत्या समस्या का समाधान नहीं: आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है. अगर आप परेशान हैं और इस तरह का ख्याल आता है तो अपने दोस्त या रिश्तेदार या फिर किसी करीबी से बात करें. उनको अपनी मानसिक स्थिति के बारे में बताएं और मदद मांगे. इससे भी समस्या का हल नहीं होता है तो दिए गए इस नंबर पर तुरंत संपर्क करें.

  • स्नेहा फाउंडेशन हेल्पलाइन नंबर- 04424640050 (24x7 उपलब्ध)
  • जीवन आस्था हेल्पलाइन- 18002333330
  • टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर- 1800914416
  • iCall, TISS टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज- 9152987821
  • ईमेल- icall@tiss.edu
  • फेसबुक- iCALL Psychosocial Helpline
  • एक्स- @iCALLhelpline
  • NIMH हेल्पलाइन : 988

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