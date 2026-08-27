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'मुझे सोने का हार चाहिए..' पति ने किया इंकार तो पत्नी ने दे दी जान

मोतिहारी में महिला ने आत्महत्या की ( ETV Bharat )

मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी में महिला ने आत्महत्या कर ली है. मृतक की पहचान पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि थाना क्षेत्र के मठ लोहियार वार्ड नंबर 11 निवासी विक्की पटेल की पत्नी रिंकी देवी (22 वर्ष) के रूप में हुई है. पिछले साल ही उसकी शादी हुई थी. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया. वहीं पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है. एक साल पहले हुई थी शादी: मृतक रिंकी देवी का मायके लनवा थाना क्षेत्र के डैनी टोला में है. उनके पिता राजकुमार पटेल ने बताया कि रिंकी की शादी एक साल पहले हिंदू रीति-रिवाज से मठ लोहियार निवासी विक्की पटेल के साथ हुई थी. दोनों की चार माह की एक बेटी भी है. सोने के हार को लेकर बहस: परिजनों ने बताया कि मंगलवार की रात रिंकी अपने पति से सोने का हार खरीदने की जिद कर रही थी. उसी दौरान घर में पक्का मकान बनाने के लिए बालू गिराए जाने को लेकर भी वह नाराज हो गई. पति-पत्नी के बीच हुई कहासुनी: रिंकी का कहना था कि उसके लिए रुपये नहीं होने की बात कही जा रही है, जबकि मकान निर्माण में रुपये खर्च किए जा रहे हैं. इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच कहासुनी हुई. विवाद के बाद दोनों ने खाना खाया और चार माह की बच्ची के साथ एक ही बेड पर सो गए.