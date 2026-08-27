'मुझे सोने का हार चाहिए..' पति ने किया इंकार तो पत्नी ने दे दी जान
मोतिहारी में पति ने जब सोने का हार खरीदकर देने से इंकार किया तो पत्नी ने अपनी जान दे दी. रिपोर्ट- रोहित राज
Published : August 27, 2026 at 1:42 PM IST
मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी में महिला ने आत्महत्या कर ली है. मृतक की पहचान पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि थाना क्षेत्र के मठ लोहियार वार्ड नंबर 11 निवासी विक्की पटेल की पत्नी रिंकी देवी (22 वर्ष) के रूप में हुई है. पिछले साल ही उसकी शादी हुई थी. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया. वहीं पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है.
एक साल पहले हुई थी शादी: मृतक रिंकी देवी का मायके लनवा थाना क्षेत्र के डैनी टोला में है. उनके पिता राजकुमार पटेल ने बताया कि रिंकी की शादी एक साल पहले हिंदू रीति-रिवाज से मठ लोहियार निवासी विक्की पटेल के साथ हुई थी. दोनों की चार माह की एक बेटी भी है.
सोने के हार को लेकर बहस: परिजनों ने बताया कि मंगलवार की रात रिंकी अपने पति से सोने का हार खरीदने की जिद कर रही थी. उसी दौरान घर में पक्का मकान बनाने के लिए बालू गिराए जाने को लेकर भी वह नाराज हो गई.
पति-पत्नी के बीच हुई कहासुनी: रिंकी का कहना था कि उसके लिए रुपये नहीं होने की बात कही जा रही है, जबकि मकान निर्माण में रुपये खर्च किए जा रहे हैं. इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच कहासुनी हुई. विवाद के बाद दोनों ने खाना खाया और चार माह की बच्ची के साथ एक ही बेड पर सो गए.
देर रात दे दी जान: देर रात रिंकी चुपचाप कमरे का पिछला दरवाजा खोलकर घर से बाहर निकल गई. कुछ देर बाद बच्ची के रोने की आवाज सुनकर पति विक्की की नींद खुली. उसने देखा कि रिंकी बिस्तर पर नहीं थी. इसके बाद वह बच्ची को लेकर पत्नी की तलाश में निकल पड़ा. पति ने बाथरूम समेत घर के आसपास कई जगहों पर खोजबीन की. इसी दौरान घर का पिछला दरवाजा खुला मिला. जब वह घर के पीछे पहुंचा तो रिंकी का शव मिला.
तफ्तीश में जुटी पुलिस: घटना की सूचना पुलिस को दी गई. जिसके बाद हरसिद्धि थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस पदाधिकारी अक्षय कुमार को मौके पर भेजा. पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया.
"मृतका के परिजनों की ओर से अभी तक थाने में कोई लिखित आवेदन नहीं दिया गया है. आवेदन प्राप्त होने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है."- सुनील कुमार, थानाध्यक्ष, हरसिद्धि थाना
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