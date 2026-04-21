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महिला ने अपनी 3 साल की मासूम के साथ की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने अपनी जांच में मृतका महिला और उसकी बच्ची की पहचान कर ली है.

Abu Road Sadar Police Station
पुलिस थाना आबूरोड सदर (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 21, 2026 at 4:32 PM IST

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सिरोही: जिले के आबूरोड शहर में मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक घटना सामने आई. शहर थाना क्षेत्र स्थित डीएफसी रेलवे लाइन पर करीब दोपहर 1 बजे एक महिला ने अपनी 3 वर्षीय मासूम बेटी के साथ आत्महत्या कर ली. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

हेड कांस्टेबल महेंद्र ग्वाला के अनुसार, पुलिस फिलहाल आत्महत्या के कारणों की गहन जांच कर रही है. परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि इस दुखद कदम के पीछे की वजह सामने आ सके. पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा. सूचना मिलते ही आबूरोड शहर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है. प्रारंभिक जांच में मृतका की पहचान सियावा के बांधियागढ़ निवासी सविता के रूप में हुई है, जबकि उसकी 3 वर्षीय पुत्री का नाम जानु बताया जा रहा है.

पढ़ें: हनुमानगढ़: 5 साल के बेटे की हत्या के बाद पिता ने की आत्महत्या, पति-पत्नी में चल रहा था विवाद

पुलिस के अनुसार, सविता का मायका पिंडवाड़ा तहसील के इसरा गांव में है. बताया जा रहा है कि वह मंगलवार सुबह अपनी बेटी के साथ घर से निकली थी, लेकिन इसके बाद उसका कोई संपर्क नहीं हो पाया. मृतका के भाई ने पुलिस को बताया कि सविता ने एक दिन पहले फोन कर उसे अपने साथ ले जाने की बात कही थी. भाई मंगलवार को आबूरोड पहुंचा, लेकिन उसका फोन बंद मिला. इसी बीच उसे घटना की सूचना मिली.

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2 DIED IN SIRHOI
WOMAN AND DAUGHTER IDENTIFIED
WOMAN DIED WITH 3 YEAR OLD KID
WOMAN KILLS HERSELF WITH DAUGHTER

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