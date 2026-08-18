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प्रेमिका ने प्रेमी को लोहे की रॉड से हमला कर मौत के घाट उतारा, फिर ट्रक सहित जलाया

मिका ने प्रेमी को जला कर मौत के घाट उतारा ( Photo Credit; ETV Bharat )

पीलीभीत: जनपद के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में ट्रक चालक बलविंदर सिंह की जलकर हुई मौत के मामले का पुलिस ने मंगलवार खुलासा कर दिया. पुलिस के मुताबिक, यह हादसा नहीं बल्कि प्रेम संबंध और ब्लैकमेलिंग के चलते रची गई एक खौफनाक साजिश थी. बलविंदर का शव 10 जुलाई को ट्रक के भीतर जली हुई हालत में मिली थी. पूरनपुर कोतवाली पुलिस ने मंगलवार शाम करीब 4:00 बजे मामले में शामिल मुख्य आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त लोहे की रॉड और डीजल की प्लास्टिक केन बरामद की है.

जानकारी के अनुसार, बीते 10 जुलाई को रुद्रपुर (उत्तराखंड) से माल लेकर नेपाल बॉर्डर जा रहे ट्रक चालक बलविंदर सिंह का शव ट्रक के भीतर जली हुई हालत में मिली थी. प्रथम दृष्टया मामला आग लगने का प्रतीत हो रहा था, लेकिन मृतक के भाई गुरमीत सिंह की तहरीर पर पुलिस ने 17 जुलाई को अज्ञात के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी.

