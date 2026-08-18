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प्रेमिका ने प्रेमी को लोहे की रॉड से हमला कर मौत के घाट उतारा, फिर ट्रक सहित जलाया

ब्लैकमेलिंग से परेशान महिला ने बलविंदर पर लोहे की रॉड से हमला कर मौत के घाट उतारा.

मिका ने प्रेमी को जला कर मौत के घाट उतारा
मिका ने प्रेमी को जला कर मौत के घाट उतारा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 9:01 PM IST

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पीलीभीत: जनपद के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में ट्रक चालक बलविंदर सिंह की जलकर हुई मौत के मामले का पुलिस ने मंगलवार खुलासा कर दिया. पुलिस के मुताबिक, यह हादसा नहीं बल्कि प्रेम संबंध और ब्लैकमेलिंग के चलते रची गई एक खौफनाक साजिश थी. बलविंदर का शव 10 जुलाई को ट्रक के भीतर जली हुई हालत में मिली थी.

पूरनपुर कोतवाली पुलिस ने मंगलवार शाम करीब 4:00 बजे मामले में शामिल मुख्य आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त लोहे की रॉड और डीजल की प्लास्टिक केन बरामद की है.


जानकारी के अनुसार, बीते 10 जुलाई को रुद्रपुर (उत्तराखंड) से माल लेकर नेपाल बॉर्डर जा रहे ट्रक चालक बलविंदर सिंह का शव ट्रक के भीतर जली हुई हालत में मिली थी. प्रथम दृष्टया मामला आग लगने का प्रतीत हो रहा था, लेकिन मृतक के भाई गुरमीत सिंह की तहरीर पर पुलिस ने 17 जुलाई को अज्ञात के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी.

कोतवाली प्रभारी पवन पांडे के अनुसार, पुलिस ने गोमती गुरुद्वारा के पास से अमनदीप कौर पत्नी सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार किया, जो मूल रूप से बड़ा बरसाना, बिलासपुर (रामपुर) की रहने वाली है. वर्तमान में वह रुद्रपुर की सोढ़ी कॉलोनी में रह रही थी. पूछताछ में आरोपी महिला ने अपना जुर्म कबूलते हुए बताया कि उसके बलविंदर के साथ पिछले दो-तीन वर्षों से प्रेम संबंध थे. महिला अब इन संबंधों को खत्म करना चाहती थी, लेकिन बलविंदर उसकी अश्लील तस्वीरें व वीडियो परिवार में दिखाने और सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर लगातार ब्लैकमेल कर रहा था.


ब्लैकमेलिंग से आजिज आकर महिला ने बलविंदर को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा. योजना के तहत उसने धन्ना बाबा गुरुद्वारा से आगे बड़ी नहर के पास ट्रक में ही लोहे की रॉड से बलविंदर पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद साक्ष्य मिटाने और घटना को दुर्घटना का रूप देने के लिए उसने डीजल छिड़ककर शव और ट्रक को आग के हवाले कर दिया. पुलिस ने आरोपी महिला को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. थानाध्यक्ष पवन पांडे ने मामले की जानकारी दी है.

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