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डोईवाला में दूध लेने गई महिला पर जंगली हाथी का हमला, अस्पताल में तोड़ा दम, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा

देहरादून के डोईवाला में जंगली हाथी के हमले में महिला की मौत हो गई. घटना सोमवार देर शाम की है.

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दूध लेने गई महिला पर जंगली हाथी का हमला (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 11, 2026 at 1:18 PM IST

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डोईवाला: देहरादून के डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत थानों इलाके में हाथियों की दहशत बनी हुई है. रात ही नहीं, अब हाथी दिन में भी आबादी वाले इलाकों में पहुंचकर चारदीवारी और फसलों को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, साथ ही इंसानों पर भी हमले कर रहे हैं. इससे लोगों के बीच हाथी का डर बना हुआ है. वहीं सोमवार शाम को हाथी ने एक महिला पर हमला कर दिया था. गंभीर रूप से घायल महिला का देहरादून में उपचार चल रहा था, लेकिन घटना के कुछ घंटों बाद महिला ने दम तोड़ दिया.

घटना के मुताबिक, 10 अगस्त की शाम डोईवाला क्षेत्र के बड़ासी ग्रांट में जंगली हाथी ने एक महिला 40 वर्षीय अंजली गुप्ता पर हमला कर दिया. घटना देर शाम 7 बजे की है, जब महिला दूध लेकर घर लौट रही थी. हाथी के हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. घायल महिला को परिजन सीधे कंबाइंड मेडिकल इंस्टीट्यूट (CMI) देहरादून लेकर पहुंचे. जहां कुछ घंटों बाद उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया.

विधायक पहुंचे अस्पताल: घटना की सूचना पर डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला समेत तमाम जनप्रतिनिधि देर रात अस्पताल पहुंचे और परिजनों से मिलकर घटना की जानकारी ली.

दिन में खेतों में दिखा था हाथी: स्थानीय लोगों के अनुसार, हमले से पहले दिन में सौड़ा सरोली क्षेत्र के खेतों में हाथी देखा गया था. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. देर शाम महिला पर हमले के बाद गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है.

सोलर फेंसिंग की पुरानी मांग: ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से हाथियों की आवाजाही है. सोलर फेंसिंग की मांग लगातार उठाई जा रही है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई.

ग्राम प्रधान राहुल मनवाल ने बताया कि 15 जनवरी को थानों में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में ग्रामीणों ने डोईवाला एसडीएम और विधायक के समक्ष भी यह मांग रखी थी.

ग्राम प्रधान राहुल मनवाल ने घटना पर नाराजगी जताते हुए क्षेत्र में तत्काल सुरक्षा उपाय और सोलर फेंसिंग लगाने की मांग दोहराई है.

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डोईवाला में हाथी का आतंक
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