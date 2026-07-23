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बहराइच में बाघ का आतंक: घर में सो रहे बुजुर्ग के बाद अब महिला को बनाया शिकार, ग्रामीणों में दहशत

बीते 18 जुलाई को बाघ ने घर में सो रहे वृद्ध पर हमला किया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी.

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बहराइच में बाघ का आतंक: घर में सो रहे बुजुर्ग के बाद अब महिला को बनाया शिकार, ग्रामीणों में दहशत (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 8:10 PM IST

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बहराइच: जनपद में जंगली जानवरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. एक बार फिर खेत गई एक महिला पर बाघ ने जानलेवा हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया. इस दर्दनाक घटना के बाद से पूरे इलाके के ग्रामीणों में भारी दहशत का माहौल है. घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है और पूरे क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चला रही है.

बहराइच में बाघ का आतंक: घर में सो रहे बुजुर्ग के बाद अब महिला को बनाया शिकार, ग्रामीणों में दहशत (Video Credit; ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार, घटना मुर्तिहा थाना क्षेत्र के दुर्गा गौड़ी ग्राम की है, जहां 51 वर्षीय राजकुमारी पति रामकुमार खेत में जानवरों के लिए गन्ने की पत्ती काटने के लिए गई हुई थी. इसी दौरान खेत में पहले से मौजूद बाघ ने हमला कर घायल कर दिया. चीख-पुकार सुन दौड़े ग्रामीणों ने शोर मचाया तो बाघ खेत के अंदर फिर से भाग गया. परिजन जब तक महिला को अस्पताल ले जाते तब तक उसकी मौत हो गई. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

इस मामले में डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने बताया कि महिला की मौत की सूचना मिली थी. जिसके बाद तत्काल मौके पर टीम को भेजा गया. इलाके में कांबिंग बढ़ा दी गई है. उन्होंने सभी से अपील की है कि जब भी घरों से बाहर निकले तो कई लोग एक साथ निकलें. हाथों में लाठी-डंडा लेकर ही निकलें. इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. बता दें कि बीते 18 तारीख को भी बाघ ने घर में सो रहे वृद्ध पर हमला किया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी.

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