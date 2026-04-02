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हसुए से गर्दन रेता, 40 किमी दूर बोरा में फेंका शव, बिहार में महिला ने पति को दी खौफनाक मौत

पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया जिले के कसबा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है. एक महिला ने अपने प्रेमी और उसके पिता के साथ मिलकर अपने पति की धारदार हथियार से गर्दन पर वार कर निर्मम हत्या कर दी. शव को गांव से करीब 40 किलोमीटर दूर अमौर थाना क्षेत्र में बोरा में बंद करके फेंक दिया.

पत्नी ने खुद थाना पहुंचकर दी सूचना: महिला को जब महसूस हुआ कि वो पुलिस के गिरफ्त में आ सकती है, तो वह पूर्णिया के हाट थाना पहुंची और पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी. हाट थाना की पुलिस ने इसकी सूचना तुरंत कसबा थाना को दी, जिसके बाद कसबा थाना की टीम हरकत में आ गई. महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसके प्रेमी और प्रेमी के पिता को भी थोड़ी देर बाद दबोच लिया गया.

पति रात के 2 बजे हुआ था लापता: मृतक की पहचान 47 वर्षीय एक व्यक्ति के रूप में हुई है, जो दूसरे राज्य में मजदूरी का काम करता था. वह मात्र एक सप्ताह पहले ही अपने घर लौटा था. परिजनों के अनुसार, मृतक रात करीब 2 बजे से लापता था. उसके बेटे ने बताया कि वह नहर किनारे सोता है और सुबह उठकर घर आने पर सीढ़ियों पर खून के निशान देखे. घर के अंदर पिता नहीं मिले तो वह पड़ोस में अपनी चाची के यहां गया, जहां उसकी मां भी रहती है.

बेटे की चौंकाने वाली गवाही: बेटे ने आगे बताया कि सीढ़ियों पर खून देखने के बाद जब वह पड़ोस वाली चाची के घर पहुंचा, तो वहां उसकी मां भी मौजूद थी. थोड़ी देर बाद मां अचानक वहां से भाग गई. इस घटना बाद में पुलिस को सूचना दी गई.

"मेरे पिता रात 2 बजे से लापता थे, मैं नहर पर सोता हूं, सुबह जब वहां से उठकर आया तो देखा कि सीढ़ियों पर खून गिरा है. घर के अंदर मेरे पिता भी नहीं थे. मेरी मां पड़ोस वाली चाची के घर पर रहती है. सीढ़ियों पर खून देखने के बाद मैं चाची के घर गया, जहां मेरी मां भी थी. थोड़ी देर बाद मेरी मां, चाची के घर से भाग गई."-मृतक का बेटा

कई सालों से चल रहा था अवैध संबंध: जानकारी के अनुसार, आरोपी महिला अपने रिश्ते में दामाद लगने वाले युवक के साथ पिछले कई सालों से अवैध संबंध बनाए हुए थी. इसी संबंध को लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था, जिसके चलते इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया. पुलिस के अनुसार, हत्या हसुए जैसी धारदार वस्तु से गर्दन पर वार करके की गई.