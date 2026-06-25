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महिला ने दो मासूम बच्चों के साथ की आत्महत्या, घर के पास मिली तीनों की लाश

गुमला में एक महिला ने अपने दो मासूम बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 25, 2026 at 7:43 AM IST

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गुमला: जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के मनातू गांव में बुधवार को एक दिल दहलाने देने वाली घटना सामने आई. एक महिला ने अपने दो मासूम बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली. घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. मृतकों की पहचान परदेशनी कुमारी (27 वर्ष), उनका पुत्र अंश उरांव (5 वर्ष) तथा पुत्री आशमानी कुमारी (4 वर्ष) के रूप में हुई है.

परिजनों के अनुसार, परदेशनी का पिछले करीब आठ महीनों से कांके में मानसिक बीमारी का इलाज चल रहा था. मृतक महिला के पति जगन्नाथ उरांव ने बताया कि बुधवार दोपहर उनकी पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर घर के पास एक कुएं पर गई थीं. दोपहर का समय होने के कारण आस-पास कोई मौजूद नहीं था. जब काफी देर तक पत्नी और बच्चे घर नहीं लौटे, तो उनकी दादी गुनिया देवी और बुआ संतोषी कुमारी उन्हें खोजने लगीं.

खोजबीन के दौरान जगन्नाथ उरांव ने कुएं में झांककर देखा तो पानी में एक कपड़ा दिखाई दिया. इसके बाद ग्रामीणों की कुएं की तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान सबसे पहले अंश उरांव का शव दिखाई दिया. इसके बाद महिला और दोनों बच्चों के शव कुएं से बाहर निकाले गए.

इधर, घटना की सूचना मिलते ही घाघरा थाना के एसआई आदित्य कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज दिया है. मामले की जांच चल रही है. छानबीन के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा.

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