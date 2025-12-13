शादी के 6 महीने बाद विवाहिता ने की आत्महत्या; परिजन बोले- पैसे के विवाद में ससुरालियों ने मार डाला
सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच जारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 13, 2025 at 2:57 PM IST
मुरादाबाद : कटघर थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां की 23 वर्षीय नवविवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली. मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
परिजनों के मुताबिक शबीना (23) थाना डिलारी क्षेत्र के तहसील ठाकुरद्वारा के मुस्तफापुर गांव की रहने वाली थी. उसकी शादी 18 जून 2025 को आसिफ नाम के युवक से हुई थी. आसिफ थाना कटघर क्षेत्र के रामपुर दौराहा के बरवाला का निवासी है. शादी के बाद से ही शबीना अपनी ससुराल में ही रह रही थी.
शबीना के चाचा शाकिर ने ससुरालियों पर शबीना की हत्या करने का आरोप लगाया है. शाकिर ने बताया कि उनकी भतीजी शबीना ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या की गई है. शबीना के पति सऊदी अरब से उसे पैसे भेजे थे, इसे लेकर घर में विवाद होता था. ससुर चाहता था कि उसका बेटा उसके अकाउंट में पैसे भेजे. इसी बात को लेकर उनकी भतीजी के ससुर ने उसको जान से मारने की धमकी भी दी थी.
थाना कटघर मुरादाबाद के एसएचओ विनोद कुमार ने बताया कि शुक्रवार की रात शबीना नाम की महिला ने अपने घर में आत्महत्या कर ली है. मृतका की शादी को 6 महीने हुए थे. पति आसिफ सऊदी अरब में काम करता है. मृतका के मायके वाले ससुरालयों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच की जा रही है.
