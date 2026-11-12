मंईयां सम्मान योजना के पैसों से पति ने खरीद ली मोबाइल तो पत्नी ने दे दी जान! जांच में जुटी पुलिस
गोड्डा में एक महिला ने आत्महत्या कर ली. हालांकि, उसके पिता ने ससुरालवालों पर हत्या का आरोप लगाया है.
Published : November 12, 2026 at 10:16 AM IST
गोड्डा: जिले के महगामा थाना क्षेत्र में मंईयां सम्मान योजना की राशि के विवाद में एक महिला द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. हालांकि, मृतका के पिता ने इसे हत्या करार दिया है और ससुराल वालों पर आरोप लगाए हैं.
यह घटना मोहानी गांव में हुई. जहां एक विवाहिता का शव घर के अंदर से मिला. मृतका की पहचान 28 वर्षीय प्रियंका कुमारी के रूप में हुई है, जो सुनील साह की पत्नी थीं. घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई. मृतका के तीन छोटे बच्चे हैं.
जानकारी के अनुसार, प्रियंका ने घर के कमरे में आत्महत्या कर ली. घटना के समय उनका पति सुनील साह खेत में धान की कटाई कर रहा था, जबकि घर में बच्चे मौजूद थे. आत्महत्या से पहले घर के अंदर कपड़ा जलाने की बात भी सामने आई है.
घटना के बाद मृतका के पिता बिट्टू साव ने अपने दामाद सुनील साह और समधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि प्रियंका और उनके पति के बीच मंईयां सम्मान योजना की राशि को लेकर विवाद हुआ था. पिता के अनुसार, योजना की राशि से सुनील साह ने मोबाइल खरीद लिया था, जिसको लेकर बुधवार को भी विवाद हुआ था.
मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि पति और सास ने मिलकर उनकी बेटी के साथ मारपीट की और फिर उसे फंदे से लटका दिया. पुलिस सभी आरोपों की जांच में जुट गई है.
प्रियंका अपने पीछे दो बेटे और एक बेटी छोड़ गई हैं. मां की मौत के बाद तीनों बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है. ये सभी छह वर्ष से कम आयु के हैं. सूचना मिलते ही महगामा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया.
इस संबंध में महागामा थाना प्रभारी अभिनव आनंद ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच में जुट गई है.
यह भी पढ़ें:
आदिवासी नेत्री निशा भगत ने की आत्महत्या, पहले सोशल मीडिया पर लाइव जाकर बताया कारण
IIT-ISM कैंपस में ठेका मजदूर ने खुदकुशी की, निर्माणाधीन भवन से शव बरामद
चतरा के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में नौवीं की छात्रा की आत्महत्या, हॉस्टल में मचा हड़कंप