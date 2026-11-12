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मंईयां सम्मान योजना के पैसों से पति ने खरीद ली मोबाइल तो पत्नी ने दे दी जान! जांच में जुटी पुलिस

यह घटना मोहानी गांव में हुई. जहां एक विवाहिता का शव घर के अंदर से मिला. मृतका की पहचान 28 वर्षीय प्रियंका कुमारी के रूप में हुई है, जो सुनील साह की पत्नी थीं. घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई. मृतका के तीन छोटे बच्चे हैं.

मृतका के पिता ने ससुरालवालों पर लगाया आरोप (Etv Bharat)

जानकारी के अनुसार, प्रियंका ने घर के कमरे में आत्महत्या कर ली. घटना के समय उनका पति सुनील साह खेत में धान की कटाई कर रहा था, जबकि घर में बच्चे मौजूद थे. आत्महत्या से पहले घर के अंदर कपड़ा जलाने की बात भी सामने आई है.

घटना के बाद मृतका के पिता बिट्टू साव ने अपने दामाद सुनील साह और समधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि प्रियंका और उनके पति के बीच मंईयां सम्मान योजना की राशि को लेकर विवाद हुआ था. पिता के अनुसार, योजना की राशि से सुनील साह ने मोबाइल खरीद लिया था, जिसको लेकर बुधवार को भी विवाद हुआ था.

मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि पति और सास ने मिलकर उनकी बेटी के साथ मारपीट की और फिर उसे फंदे से लटका दिया. पुलिस सभी आरोपों की जांच में जुट गई है.

प्रियंका अपने पीछे दो बेटे और एक बेटी छोड़ गई हैं. मां की मौत के बाद तीनों बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है. ये सभी छह वर्ष से कम आयु के हैं. सूचना मिलते ही महगामा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया.