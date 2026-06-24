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दो बेटियों के साथ महिला ने की आत्महत्या, पति से विवाद के बाद उठाया कदम

औरंगाबाद में पति से विवाद के बाद महिला ने दो मासूम बेटियों के साथ नदी में छलांग लगा दी. तीनों की मौत हो गई. पढ़ें..

woman killed herself In Aurangabad
औरंगाबाद में मां ने दो बेटियों के साथ जान दे दी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 24, 2026 at 1:23 PM IST

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औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद में दर्दनाक घटना सामने आई है. जहां मां ने दो बेटियों के साथ जान दे दी. परिजनों के मुताबिक पति से विवाद के बाद उसने ऐसा कदम उठाया. पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है. घटना जिले के रफीगंज प्रखंड के अरथुआ गांव की है.

मां ने दो बेटियों के साथ जान दे दी: मृतकों की पहचान अरथुआ गांव निवासी पिंटू चंद्रवंशी की 30 वर्षीय पत्नी सोनी देवी, 3 वर्षीय पुत्री सुहानी कुमारी और रानी कुमारी के रूप में हुई है. रानी महज डेढ़ साल की बताई जा रही है. महिला के परिजनों ने उसके पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है.

woman killed herself In Aurangabad
पति से विवाद के बाद महिला ने उठाया कदम (ETV Bharat)

क्या बोली परिजन?: मृतका की फुआ कुसमी देवी ने बताया कि सोनी ने वर्ष 2018 में पिंटू के साथ प्रेम विवाह किया था. कुछ दिन तो ठीक चला लेकिन धीर-धीरे पति और ससुराल वालों का रवैया बदलने लगा. मानसिक प्रताड़ना के अलावे उसके साथ मारपीट भी की जाती थी. इन्हीं सभी बातों से तंग आकर उसने ऐसा कदम उठाया है.

"शादी के बाद पति और ससुरालवालो के द्वारा सोनी के साथ मारपीट की जाती थी. पति का रवैया उसको लेकर ठीक नहीं था. बात-बात पर झगड़ा होता था. पति-पत्नी के बीच विवाद के बाद ही उसने यह कदम उठाया है."-

क्या बोले थानाध्यक्ष?: घटना को लेकर कासमा थानाध्यक्ष अक्षयवर सिंह ने कहा कि महिला और उसके दो बच्चों की डूबने से मौत हुई है. परिजनों ने पति और ससुरालवालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है. पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है. वहीं अंचलाधिकारी भारतेंदु सिंह ने बताया कि नदी से अवैध उत्खनन के मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएंगी, क्योंकि खनन के कारण उसमें गहरे गड्ढे बन गए हैं.

"प्रारंभिक जांच में पति से अनबन के कारण महिला द्वारा दोनों बच्चों के साथ आत्महत्या किए जाने की बात सामने आई है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है."- अक्षयवर सिंह, थानाध्यक्ष, कासमा

विधायक भी पहुंचे गांव: घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय विधायक प्रमोद कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिजनों को सांत्वना दी. उन्होंने कहा कि धावा नदी में अत्यधिक उत्खनन के कारण गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिससे लगातार डूबने की घटनाएं हो रही हैं. उन्होंने बताया कि इस स्थान पर पूर्व में भी तीन लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है. ग्रामीणों ने नदी की गहराई कम कराने की मांग की है.

woman killed herself In Aurangabad
रफीगंज विधायक प्रमोद कुमार सिंह (ETV Bharat)

"आज इंजीनियरिंग कॉलेज के पास अर्थुआ धावा नदी में एक महिला एवं उसके दो मासूम बच्चों की डूबने से हुई मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी. जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. यह घटना अत्यंत पीड़ादायक है, जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है. निष्पक्ष एवं गहन जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आए."- प्रमोद कुमार सिंह, विधायक, रफीगंज

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