महिला नहीं चाहती थी देवर की हो शादी, साजिश के तहत जहर देकर की हत्या

रांची: राजधानी रांची में अवैध संबंध को लेकर लगातार वारदातें सामने आ रही हैं, खासकर राजधानी के ग्रामीण इलाकों में ऐसे मामले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं. ताजा मामला रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र का है. यहां एक महिला ने अपने पति के साथ मिलकर अपने ही देवर को जहर देकर मार डाला. मामले में महिला सहित दो को गिरफ्तार कर लिया गया है.



क्या है पूरा मामला

रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग को लेकर एक 35 वर्षीय विवाहित महिला ने अपने चचेरे देवर शंकर नायक को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया. मृतक के भाई के दर्ज एफआईआर के आधार पर पुलिस ने आरोपी महिला गीता देवी, उसके पति बलदेव मछुवा को गिरफ्तार कर लिया है. रांची पुलिस ने बताया कि गीता देवी ने शंकर नायक को चाय में जहर दे दिया, जिससे उसकी अस्पताल में मौत हो गई.

एसडीपीओ का बयान (ETV Bharat)

घटना की जानकारी 9 फरवरी को तमाड़ थाने को मिली, सूचना मिलते ही वरीय अधिकारियों को अवगत कराया गया. थाने की टीम गांव पहुंची, लेकिन तब तक शंकर नायक को परिजन एमजीएम अस्पताल, जमशेदपुर ले जा चुके थे. वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक के भाई सुकरा नायक ने लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर तमाड़ थाना कांड संख्या 11/2026, धारा 103(1)/123/3(5) BNS के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई.



प्रेम प्रसंग और हत्या की साजिश