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पति की 13 गोली मारकर हत्या, अब पत्नी को भी मार डाला

रोहतास में महिला की हत्या ( ETV Bharat )

सासाराम: बिहार के रोहतास से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां अपने पति की हत्या की चश्मदीद रही 35 वर्षीय महिला की हत्या कर दिए जाने से इलाके में हड़कंप मच गया है. मृतका की पहचान रानी खातून के रूप में हुई है, जो फिरोज खान उर्फ कल्लू खान की पत्नी थी. पहले पति, अब पत्नी की हत्या: कल्लू खान की 13 नवंबर 2021 को पंचायत चुनाव के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उसको 13 गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया था. उस हत्याकांड की रानी खातून प्रत्यक्षदर्शी थी. इसी मामले में आगामी 7 जुलाई को उसे सासाराम कोर्ट में गवाही देनी थी लेकिन गवाही से ठीक पहले उसकी हत्या हो जाने से कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. मृतका की मां दिलारा निशा (ETV Bharat) पति के हत्यारे पर शक: बताया जाता है कि कल्लू खान हत्याकांड में शिवसागर थाना क्षेत्र के कोनार कैथी गांव निवासी इजहार खान को आरोपी बनाया गया था. इजहार खान करीब 4 वर्षों तक जेल में रहने के बाद हाल में ही जमानत पर बाहर आया था. इसी बीच रानी खातून की हत्या ने मामले को नया मोड़ दे दिया. अपहरण के बाद हत्या: पति की हत्या के बाद रानी खातून अपने मायके डालमियानगर के मकराईन मोहल्ले में रह रही थी. परिजनों के अनुसार 27 जून को उसके मोबाइल फोन पर किसी का फोन आया. इसके बाद वह घर से निकली और फिर वापस नहीं लौटी. काफी खोजबीन के बाद उसके पुत्र फरहान खान ने डालमिया नगर थाने में आवेदन देकर अपनी मां के अपहरण के आशंका जताई थी.