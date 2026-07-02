पति की 13 गोली मारकर हत्या, अब पत्नी को भी मार डाला
रोहतास में महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई. कुछ साल पहले उसके पति की भी हत्या हुई थी, वह मुख्य गवाह थी. पढ़ें..
Published : July 2, 2026 at 8:44 PM IST
सासाराम: बिहार के रोहतास से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां अपने पति की हत्या की चश्मदीद रही 35 वर्षीय महिला की हत्या कर दिए जाने से इलाके में हड़कंप मच गया है. मृतका की पहचान रानी खातून के रूप में हुई है, जो फिरोज खान उर्फ कल्लू खान की पत्नी थी.
पहले पति, अब पत्नी की हत्या: कल्लू खान की 13 नवंबर 2021 को पंचायत चुनाव के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उसको 13 गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया था. उस हत्याकांड की रानी खातून प्रत्यक्षदर्शी थी. इसी मामले में आगामी 7 जुलाई को उसे सासाराम कोर्ट में गवाही देनी थी लेकिन गवाही से ठीक पहले उसकी हत्या हो जाने से कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.
पति के हत्यारे पर शक: बताया जाता है कि कल्लू खान हत्याकांड में शिवसागर थाना क्षेत्र के कोनार कैथी गांव निवासी इजहार खान को आरोपी बनाया गया था. इजहार खान करीब 4 वर्षों तक जेल में रहने के बाद हाल में ही जमानत पर बाहर आया था. इसी बीच रानी खातून की हत्या ने मामले को नया मोड़ दे दिया.
अपहरण के बाद हत्या: पति की हत्या के बाद रानी खातून अपने मायके डालमियानगर के मकराईन मोहल्ले में रह रही थी. परिजनों के अनुसार 27 जून को उसके मोबाइल फोन पर किसी का फोन आया. इसके बाद वह घर से निकली और फिर वापस नहीं लौटी. काफी खोजबीन के बाद उसके पुत्र फरहान खान ने डालमिया नगर थाने में आवेदन देकर अपनी मां के अपहरण के आशंका जताई थी.
इजहार खान की भतीजी का आया था फोन: मृतक के बेटे फरहान खान ने बताया कि 27 जून को इजहार खान की भतीजी लवली खातून का फोन आया तो मां ने उससे बात की. जिसके बाद वह अगले दिन सुबह मां बाजार गई लेकिन फिर नहीं लौटी. हमलोगों ने डालमियानगर थाने में अपहरण का केस दर्ज कराया है. जिसके बाद उनकी लाश मिली.
गला घोटकर मार डाला: इसी दौरान औरंगाबाद जिले के बारुण थाना क्षेत्र से टेंगरा नहर से रानी खातून का शव बरामद हुआ. परिजनों का आरोप है कि रानी खातून की गला घोटकर हत्या की गई है. शव के गले में रस्सी बंधी मिली, जिससे हत्या की आशंका और गहरा गई है.
"मेरी बेटी की हत्या की गई है. दामाद की हत्या में यह चश्मदीद गवाह थी. इसी 7 जुलाई को कोर्ट में गवाही होनी थी. ये गवाही दे न सके, इसलिए रास्ते से हटा दिया गया. पुलिस प्रशासन से गुजारिश है कि दोषियों को हर हाल में फांसी की सजा हो."- दिलारा निशा, मृतका की मां
तफ्तीश में जुटी पुलिस: रोहतास पुलिस और औरंगाबाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि रानी खातून को किसने और किन परिस्थितियों में बारुण तक ले जाकर उसकी हत्या की? साथ यह भी जांच की जा रही है कि क्या इस हत्या का संबंध कल्लू खान हत्याकांड में होने की वाली उसकी गवाही से है?
"घटना की जानकारी मिली है. मामले में अनुसंधान किया जा रहा है. जल्द ही मामले में खुलासा किया जाएगा. फिलहाल परिजनों की लिखित शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू की जा रही है."- रौशन कुमार, एसपी, रोहतास
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