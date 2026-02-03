ETV Bharat / state

बिहार में दो बेटी के साथ मां ने की आत्महत्या, कारण जान हो जाएंगे हैरान

नालंदा: बिहार के नालंदा में आत्महत्या का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. महिला ने अपनी दो बेटियों के साथ जीवन लीला समाप्त कर ली. घटना मंगलवार को रहुई थाना क्षेत्र के जगतनंदनपुर गांव की है. जानकारी के अनुसार महिला ने तीनों बेटियों के साथ जहर खा ली. विम्स पावापुरी में इलाज के क्रम में तीनों की मौत हो गई.

10 साल पहले हुई थी शादी: मृतका की पहचान कविता कुमारी, गुंजन और सपना कुमारी के तौर पर की गयी है. घटना के संबंध में मृतका के परिजन उर्मिला देवी ने बताया कि कविता की शादी 10 साल पहले जगतनंदनपुर गांव निवासी पिंटू यादव से हुई थी. मायका पक्ष का आरोप है कि कविता को बेटा नहीं हो रहा था. इस कारण ससुराल में लगातार प्रताड़ित किया जाता था.

बेटा नहीं जनने पर प्रताड़ना: उसके साथ मारपीट की जाती थी और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था. परिजनों ने आरोप लगाया है कि ससुराल पक्ष ने कविता और उसकी दोनों बेटियों को जहर देकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया. घटना के दौरान घर में उसका पति नहीं था. परिजनों ने बताया कि पति ने भी इसका साथ नहीं दिया.

"दो-तीन दिनों से ससुराल वालों से झगड़ा चल रहा था. उसे ताना दिया जाता था कि तुम्हारे पास बेटा नहीं है. उसका पति घर में नहीं था. ससुराल वालों ने जहर दे दिया." -उर्मिला देवी, परिजन