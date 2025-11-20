ETV Bharat / state

भिलाई में फिल्मी स्टाइल में महिला का अपहरण, पति पर किडनैप करने का आरोप

जांच में दोनों के पति-पत्नी होने की पुष्टि हुई है. आपसी विवाद के चलते महिला अलग रह रही थी. जामुल पुलिस ने अपराध क्रमांक 918/25 धारा 85, 115(2) BNS के तहत केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस की विवेचना जारी है: पदमश्री तवंर, एएसपी, दुर्ग

पति ने किया पत्नी का अपहरण: दिनदहाड़े हुई इस वारदात के बाद इलाके के लोगों में पुलिस के प्रति गुस्सा है. लोगों ने बताया कि महिला के पति का नाम हेमंत अग्रवाल है. महिला अपने पति से अलग होकर रहती है. वारदात वाले दिन वो कार में सवार होकर अपने साथियों के साथ यहां पहुंचा. आरोपी पति ने घर में घुसकर महिला को घसीटते हुए निकाला और कार में डाल दिया. पूरी वारदात मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. पुलिस अब कार नंबर के जरिए आरोपी और उसके साथियों की तलाश कर रही है.

दुर्ग: शहर में लगातार हो रहे अपराधों से लोग परेशान हैं. गुरुवार को एक बार फिर बड़ी वारदात जामुल थाना इलाके में हुई. आरोप है कि पति ने अपनी पत्नी का दिनदहाड़े अपहरण कर लिया. अपहरण की ये वारदात जामुल थाना इलाके में हुई. महिला के अपहरण की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि वारदात को फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया. अपहरणकर्ता अपने साथियों के साथ कार में सवार होकर मौके पर पहुंचा. महिला को घर से खीचकर निकाला और उसे जबरन कार में बिठाकर फरार हो गए.

2 साल पहले ही थी दोनों की दोस्ती: करीब और 2 साल पहले महिला और आरोपी की दोस्ती हुई. उस वक्त आरोपी ने खुद को तांत्रिक बताया और महिला को इलाज के बहाने मिलने जुलने लगा. महिला की बीमारी ठीक करने के नाम पर उसने उससे 10 लाख की ठगी भी की. आरोप है कि महिला के पिता ने इलाज के नाम पर कर्ज लेकर आरोपी को पैसे दिए. आरोपी महिला के परिवार वालों को बताता था कि इसके ऊपर तंत्र मंत्र का साया है. परिजनों का आरोप है कि इलाज के नाम पर उनकी बेटी का शोषण भी किया गया. बाद में आरोपी ने पीड़िता से शादी कर ली. साल 2024 में महिला को पता चला कि आरोपी तो पहले से ही शादीशुदा है.

पति के घर से भागकर पत्नी पहुंची सखी सेंटर: पति की पोल खुलते ही पत्नी 15 अक्टूबर को भागकर सखी सेंटर पहुंची और शिकायत दर्ज कराई. 19 नवंबर को परिजनों ने पुलिस को अपहरण की सूचना दी. इधर आरोपी पति हेमंत ने भी थाने में आवेदन देकर दावा किया है कि महिला उसकी पत्नी है और दोनों की शादी आर्य समाज में हुई है. शादी का सर्टिफिकेट भी उसके पास है. युवती ने दुर्ग एसएसपी को आवेदन देकर हेमंत, उसकी मां और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए सुरक्षा की मांग की है. पीड़िता का कहना है कि आरोपी उसे बंधक बनाकर रखता था, धमकाता था और झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश करता था.



