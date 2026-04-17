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शादी का झांसा देकर बुलाया, बंधक बना करता रहा दरिंदगी, होटल में 15 दिनों तक कैद महिला की दास्तां!

महिला का आरोप है कि होटल संचालक ने भी उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है

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(प्रतीकात्मक फोटो) (Photo Credit; ETV Bharat)
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Published : April 17, 2026 at 9:43 AM IST

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अलीगढ़: अलीगढ़ में गांधी पार्क थाना क्षेत्र से एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला को शादी का झांसा देकर कथित रूप से 15 दिनों तक एक होटल में बंधक बनाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

अलीगढ़ : शादी का झांसा देकर बुलाया, फिर बंधक बनाकर करता रहा दरिंदगी (Video Credit; ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार पीड़िता गाजियाबाद की रहने वाली 35 वर्षीय महिला है, जिसके पति की लगभग तीन साल पहले मृत्यु हो चुकी है. माता-पिता भी नहीं हैं. महिला का एक दो साल का बेटा है. पुलिस के मुताबिक महिला की मुलाकात अलीगढ़ के जयगंज निवासी आदिल नामक युवक से हुई थी, जो काम के सिलसिले में गाजियाबाद आता-जाता रहता था. इसी दौरान दोनों के बीच संपर्क बढ़ा. आरोप है कि युवक ने खुद को हिंदू बताकर महिला को प्रेम जाल में फंसाया और शादी का वादा किया. करीब 15 दिन पहले वह महिला और उसके बच्चे को अपने साथ अलीगढ़ ले आया और गांधी पार्क क्षेत्र के बोनर इलाके स्थित एक होटल में ठहराया. पीड़िता का आरोप है कि वहां उसे बंधक बनाकर उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया गया.

होटल संचालक पर भी दुष्कर्म का आरोप

महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि होटल संचालक ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया. जब उसे आरोपी युवक की असल पहचान के बारे में जानकारी हुई, तो उसने विरोध किया. इस पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और उसके बच्चे को भी पीटा. पीड़िता के अनुसार आरोपी ने उसका मंगलसूत्र और करीब तीन लाख रुपये भी ले लिए. किसी तरह महिला होटल से बाहर निकलने में सफल रही और राहगीरों की मदद से पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया. पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है.


घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पूर्व मेयर शकुंतला भारती जिला अस्पताल पहुंचीं. इस मामले को लेकर इलाके में तनाव की स्थिति भी देखी गई. वहीं, एसपी सिटी आदित्य बंसल ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और सभी आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही होटल संचालक की भूमिका की भी जांच की जा रही है. मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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