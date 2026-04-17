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शादी का झांसा देकर बुलाया, बंधक बना करता रहा दरिंदगी, होटल में 15 दिनों तक कैद महिला की दास्तां!

(प्रतीकात्मक फोटो) ( Photo Credit; ETV Bharat )

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अलीगढ़: अलीगढ़ में गांधी पार्क थाना क्षेत्र से एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला को शादी का झांसा देकर कथित रूप से 15 दिनों तक एक होटल में बंधक बनाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

अलीगढ़ : शादी का झांसा देकर बुलाया, फिर बंधक बनाकर करता रहा दरिंदगी (Video Credit; ETV Bharat) जानकारी के अनुसार पीड़िता गाजियाबाद की रहने वाली 35 वर्षीय महिला है, जिसके पति की लगभग तीन साल पहले मृत्यु हो चुकी है. माता-पिता भी नहीं हैं. महिला का एक दो साल का बेटा है. पुलिस के मुताबिक महिला की मुलाकात अलीगढ़ के जयगंज निवासी आदिल नामक युवक से हुई थी, जो काम के सिलसिले में गाजियाबाद आता-जाता रहता था. इसी दौरान दोनों के बीच संपर्क बढ़ा. आरोप है कि युवक ने खुद को हिंदू बताकर महिला को प्रेम जाल में फंसाया और शादी का वादा किया. करीब 15 दिन पहले वह महिला और उसके बच्चे को अपने साथ अलीगढ़ ले आया और गांधी पार्क क्षेत्र के बोनर इलाके स्थित एक होटल में ठहराया. पीड़िता का आरोप है कि वहां उसे बंधक बनाकर उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया गया.