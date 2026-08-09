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दिल्ली के कालिंदी कुंज ब्रिज से यमुना में महिला ने लगाई छलांग, गोताखोरों ने बचाई जान

कालिंदी कुंज यमुना ब्रिज पर समय रहते कांवरियों के शोर, स्थानीय गोताखोरों की जांबाजी और दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी से एक बड़ा हादसा टल गया.

यमुना में महिला ने लगाई छलांग, गोताखोरों ने बचाई जान
यमुना में महिला ने लगाई छलांग, गोताखोरों ने बचाई जान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 9, 2026 at 9:19 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है. इसी बीच, रविवार को कालिंदी कुंज ब्रिज से यमुना नदी में एक महिला ने छलांग लगा दी. नदी का जलस्तर बढ़ने और तेज प्रवाह होने के बावजूद, घाट पर तैनात सतर्क पुलिसकर्मियों और गोताखोरों ने नाव के सहारे महिला को डूबने से बचा लिया. बेहोशी की हालत में उसे तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों के मुताबिक अब वह पूरी तरह खतरे से बाहर है. वहीं, इस सनसनीखेज कदम के पीछे की वजहों का पता लगाने के लिए पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

यमुना घाट पर तैनात गोताखोर विकास पासवान ने घटना बताया, "रविवार सुबह करीब 11:00 से 12:00 बजे का समय था. ओखला यमुना ब्रिज से अचानक एक युवती ने पानी में छलांग लगा दी. उस वक्त वहां से गुजर रहे कांवरियों की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया. कांवरियों की आवाज सुनकर जब हम लोगों ने नदी की तरफ देखा, तो युवती तेज लहरों के बीच डूब रही थी."

यमुना में महिला ने लगाई छलांग, गोताखोरों ने बचाई जान (ETV Bharat)

विकास पासवान ने आगे बताया कि यमुना घाट पर मुस्तैद दिल्ली पुलिस के एक जवान ने तुरंत गोताखोरों की टीम को अलर्ट किया और नाव लेकर नदी में उतर गए. इस रेस्क्यू ऑपरेशन में चार गोताखोरों ने उफनती नदी के तेज प्रवाह के बीच पानी में छलांग लगा दी. यमुना का जलस्तर बढ़ने के कारण पानी का बहाव बेहद खतरनाक था, इसलिए गोताखोरों ने सूझबूझ दिखाते हुए महिला को आगे से घेर लिया ताकि वह पानी में बह न जाए. टीम की इस तत्परता के कारण महिला को सुरक्षित पानी से बाहर निकाल लिया गया.

वहीं, यमुना घाट पर सामाजिक सेवा करने वाली प्रत्यक्षदर्शी मुक्ति ने बताया, "पुलिसकर्मी हरीश और गोताखोरों की टीम ने मिलकर समय रहते लड़की की जान बचा ली. जब युवती को बाहर निकाला गया, तो पुलिस ने मुझसे उसके साथ अस्पताल जाने को कहा. मैं तुरंत एम्बुलेंस से उसके साथ अपोलो अस्पताल पहुंची. इलाज के बाद अब उसकी हालत स्थिर है.

वहीं, साउथ ईस्ट दिल्ली के एडिशनल डीसीपी जसवीर सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम पर जानकारी साझा करते हुए बताया, "पिछले 24 घंटों के भीतर यमुना और आस-पास के इलाकों में तीन अलग-अलग संकटपूर्ण घटनाएं सामने आईं. इन सभी मामलों में थाना कालिंदी कुंज के स्टाफ ने अनुकरणीय सतर्कता, समय पर कार्रवाई और त्वरित प्रतिक्रिया दिखाते हुए तीन कीमती जिंदगियों को मौत के मुंह से सुरक्षित बाहर निकाल लिया." बहरहाल, कालिंदी कुंज यमुना ब्रिज पर समय रहते कांवरियों के शोर, स्थानीय गोताखोरों की जांबाजी और दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी से एक बड़ा हादसा होने से टल गया है.

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