नैनीताल में नौकायन के दौरान महिला ने झील में लगाई छलांग, नौका चालकों की तत्परता से बची जान

नैनीताल में एक महिला नौकायन के दौरान अचानक झील में कूद गई.

Nainital
कॉन्सेप्ट इमेज (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 12, 2026 at 8:53 AM IST

2 Min Read
नैनीताल: शहर के समीपवर्ती नैना गांव की रहने वाली एक महिला ने नौकायन के दौरान नैनीझील में छलांग लगा दी. गनीमत रही कि मौके पर मौजूद नौका चालकों ने तत्परता दिखाते हुए महिला को समय रहते झील से बाहर निकाल लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. बताया जा रहा है कि महिला की मानसिक स्थित ठीक नहीं है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को परिजनों को सौंपा.

पुलिस के अनुसार, महिला रविवार को तल्लीताल बोट स्टैंड से नाव का टिकट लेकर नैनीझील में नौकायन के लिए निकली थी. नौकायन के दौरान जैसे ही नाव पाषाण देवी मंदिर के पास पहुंची, तभी महिला ने अचानक नाव से झील में छलांग लगा दी. जिससे नाव में सवार लोगों में हड़कंप मच गया. लेकिन महिला ने लाइफ जैकेट पहन रखी थी, जिसके कारण वह झील में डूबने से बच गई. घटना को देखते ही आसपास मौजूद अन्य नौका चालकों ने तुरंत रेस्क्यू करते हुए महिला को झील से बाहर निकाल लिया. इसके बाद महिला को नयना देवी मंदिर के पास लाया गया, जहां उसने काफी हंगामा किया.

सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के सामने भी महिला का व्यवहार उग्र बना रहा. नैना देवी बोट स्टैंड के क्लर्क चंदन आगरी ने बताया कि महिला नैना गांव की निवासी है और मानसिक रूप से अस्वस्थ बताई जा रही है. उन्होंने बताया कि महिला ने नियमित प्रक्रिया के तहत टिकट लिया था और किसी को भी उसके इरादे का पूर्व में अंदाजा नहीं था. मामले की सूचना मिलने पर पुलिस महिला को मल्लीताल कोतवाली ले गई.

मल्लीताल कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक दीपक कार्की ने बताया कि महिला की मानसिक स्थिति को देखते हुए उसे समझाने का प्रयास किया गया और बाद में उसके परिजनों को बुलाकर महिला को उनके सुपुर्द कर दिया गया. घटना के बाद कुछ देर के लिए बोट स्टैंड और आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल रहा. स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने नौका चालकों की सतर्कता की सराहना करते हुए कहा कि उनकी त्वरित कार्रवाई से महिला की जान बच सकी.

