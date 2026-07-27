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ललितपुर में दो बेटियों के साथ ट्रेन के आगे कूदी महिला, तीनों की मौत

घटना धौरा रेलवे गेट के पास सोमवार सुबह की है. धौरा गांव निवासी दीपा (35) की शादी 6 वर्ष पूर्व थाना पाली क्षेत्र के ग्राम चंदेरा निवासी विक्की यादव से हुई थी. विक्की मिठाई बनाने का काम करता है. शादी के बाद विक्की और दीपा को कुल तीन बच्चे हुए. जिनमें बड़ी बेटी शिवांगी (5), शुभांगी (4) और छोटा बेटा कृष (2) हैं.

ललितपुर: जिले के जाखलौन इलाके में धौरा रेलवे स्टेशन के पास दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक महिला ने अपनी दो बच्चियों के साथ ट्रेन से कटकर खदुकुशी कर ली. साथ में तीसरी बेटी भी थी, लेकिन वह बच गई. पुलिस के अनुसार, मृतका का पति शराब का आदी था और आए दिन इस बात पर विवाद होता था. फिलहाल पति से भी पूछताछ की जा रही है. इस घटना का सबसे मर्माहत करने वाला पहलू यह रहा कि मृतका गर्भवती थी.

दीपा माता-पिता की इकलौती संतान थी. इसी वजह से शादी के बाद भी वह पिछले करीब पांच वर्षों से पति और तीन बच्चों के साथ अपने मायके धौरा में रह रही थी. जांच के दौरान पुलिस के मुताबिक, दीपा का पति विक्की शराब का लती है. अक्सर शराब पीने के बाद वह मारपीट करता था. इसी से तंग आकर दीपा तीनों बच्चों के साथ धौरा स्टेशन पर पहुंची और ट्रेन के सामने कूद गई. दीपा के साथ ही शिवांगी और बेटे कृष की मौत हो गई. जबकि शुभांगी की जान बच गई है.

घटना के बाद पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) ने मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित चौकी प्रभारी विनय कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस और रेलवे की टीम मौके पर पहुंच गई. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. इलाके में घटना के बाद शोक का माहौल हैं.



इस मामले में क्षेत्राधिकारी सदर अजय कुमार ने बताया कि दीपा का पति शराब पीने का आदी था. शराब पीकर अपनी पत्नी के साथ वाद-विवाद करता था. जिससे क्षुब्ध होकर महिला द्वारा आत्महत्या की गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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