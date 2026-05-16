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दो बच्चियों के साथ शक्तिनहर में महिला ने लगाई छलांग, क्षेत्र में मचा हड़कंप, सर्च ऑपरेशन जारी

विकासनगर शक्तिनहर में कूदी महिला ( ETV Bharat )

विकासनगर:- विकासनगर के पुल नंबर एक के पास दो बच्चों सहित एक महिला ने शक्ति नहर में कूद लगा दी. स्थानीय लोगों ने नहर में महिला को बच्चों के साथ कूदता देखा. जिसके बाद स्थानीय लोगों ने दोनों बच्चियों को नहर से बाहर निकाला. जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया शानिवार को एक महिला अपने दो बेटियों के साथ करीब साढ़े चार बजे दोपहर के समय शक्ति नहर निकट पुल नम्बर एक के पास नहर मे कूद गई .नहर में बहता देखकर आसपास के स्थानीय लोगों ने नहर मे से दोनों बच्चियों को सकुशल बाहर निकाला. जिसके बाद आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई .सूचना मिलने पर दोनों बच्चियों को अस्पताल पंहुचाया गया. महिला की तलाश के लिए पुलिस और एसडीआरएफ टीम द्वारा सर्च आपरेशन चलाया जा रहा है.