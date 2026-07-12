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मायके जा रही पत्नी का बीच रास्ते पति से हुआ विवाद, बाइक रुकवाकर 1 साल की बेटी के साथ गंगनहर में कूदी

पुलिस के अनुसार, 35 वर्षीय अर्जुन पुत्र बालेश्वर, कोटा मुरादनगर, थाना कलियर के रहने वाले हैं. रविवार को अर्जुन अपनी 30 वर्षीय पत्नी सविता और दो बच्चों के साथ बाइक से सविता के घर यानी अपने ससुराल गांव रायपुर दरेड़ा, थाना बहादराबाद जा रहा था. उनके साथ उनका चार वर्षीय बेटा और एक वर्षीय बेटी भी थी. बेटी सविता ने गोद में थी. जबकि बेटा बाइक पर आगे बैठा था.

हरिद्वार: उत्तराखंड के बहादराबाद थाना क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां पति पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद पत्नी अपनी एक वर्षीय मासूम बेटे को लेकर गंग नहर में कूद गई. गहरे पानी में मां बेटी डूबकर लापता हो गए. लापता महिला की पहचान 30 वर्षीय सविता के रूप में हुई है. सूचना मिलते ही बहादराबाद थाना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और दोनों की तलाश के लिए सर्च अभियान शुरू कर दिया गया.

अर्जुन ने बताया कि, जब परिवार दौलतपुर स्थित डीपीएस कॉलेज के पास पहुंचा तो पत्नी ने घर पर रुकने की बात कही. इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच कहासुनी हो गई. विवाद बढ़ने पर सविता ने बाइक रुकवाई और अपने एक साल की बेटी को गोद में लेकर गंग नहर में छलांग लगा दी. इससे पहले कि अर्जुन कुछ समझ पाता, मां बेटी गहरे पानी में डूबकर लापता हो गए. महिला और बच्ची के नहर में कूदते ही आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. लोगों ने तुरंत घटना की पुलिस को सूचना दी.

मौके पर लोगों की भीड़ जुटी. (PHOTO-ETV Bharat)

सूचना मिलते ही बहादराबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची. जल पुलिस और एसडीआरएफ को बुलाकर संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ. गोताखोर और रेस्क्यू टीम नहर में महिला और मासूम बच्ची की तलाश में जुटी हुई है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है.

पुलिस ने महिला और बच्ची की तलाश में जुटी. (PHOTO-ETV Bharat)

घटना के बाद दोनों परिवारों में कोहराम मचा हुआ है. परिजन मौके पर मौजूद हैं. पति का भी रो-रोकर बुरा हाल है. उनका चार साल का बेटा सुरक्षित है. इसके साथ ही बहादराबाद थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह समेत पुलिस बल मौके पर मौजूद हैं. मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी जुट गई है. लोग, महिला और मासूम बच्ची के सकुशल मिलने की उम्मीद में रेस्क्यू अभियान पर नजर बनाए हुए हैं.

प्राथमिक जांच में पति पत्नी के बीच विवाद की बात सामने आई है. महिला अपनी एक वर्षीय बच्ची को लेकर गंग नहर में कूद गई. सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई थी. महिला और बच्ची की तलाश के लिए सर्च अभियान लगातार चलाया जा रहा है. मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है.

-इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह, थाना प्रभारी, बहादराबाद-

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