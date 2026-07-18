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दिल्ली के सुल्तानपुरी में तीसरी मंजिल से गिरी महिला, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके से एक विवाहिता के संदिग्ध परिस्थितियों में तीसरी मंजिल से गिरने का मामला सामने आया है. करीब डेढ़ साल पहले शादी करने वाली 24 वर्षीय महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और रोहिणी के जयपुर गोल्डन अस्पताल में उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना के बाद मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना, मारपीट और रुपये की मांग जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया है.

कृष्ण विहार स्थित ससुराल में शनिवार सुबह महिला तीसरी मंजिल से नीचे गिर गई, जिससे उसके शरीर में कई गंभीर चोटें आईं और कई हड्डियां टूट गईं. परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था. उनका कहना है कि ससुराल पक्ष लगातार रुपये की मांग कर रहा था और इसी बात को लेकर अक्सर विवाद होता था. परिवार का दावा है कि महिला ने पहले भी अपनी मां को फोन कर मारपीट और प्रताड़ना की जानकारी दी थी.

तीसरी मंजिल से गिरी महिला

घटना की सूचना मिलने पर परिजन तुरंत अस्पताल पहुंचे, जहां उसकी हालत नाजुक बताई गई. पुलिस ने मायके पक्ष के बयान दर्ज कर लिया हैं. जांच के दौरान यह पता लगाया जा रहा है कि यह हादसा था, या किसी ने उसे धक्का देकर नीचे गिराया.