दिल्ली के सुल्तानपुरी में तीसरी मंजिल से गिरी महिला, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत
दिल्ली में हाल के दिनों में महिलाओं के खिलाफ कई घटनाएं पेश आई हैं जिनमें महिलाओं की मौत भी हो गई.
Published : July 18, 2026 at 5:41 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके से एक विवाहिता के संदिग्ध परिस्थितियों में तीसरी मंजिल से गिरने का मामला सामने आया है. करीब डेढ़ साल पहले शादी करने वाली 24 वर्षीय महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और रोहिणी के जयपुर गोल्डन अस्पताल में उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना के बाद मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना, मारपीट और रुपये की मांग जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया है.
कृष्ण विहार स्थित ससुराल में शनिवार सुबह महिला तीसरी मंजिल से नीचे गिर गई, जिससे उसके शरीर में कई गंभीर चोटें आईं और कई हड्डियां टूट गईं. परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था. उनका कहना है कि ससुराल पक्ष लगातार रुपये की मांग कर रहा था और इसी बात को लेकर अक्सर विवाद होता था. परिवार का दावा है कि महिला ने पहले भी अपनी मां को फोन कर मारपीट और प्रताड़ना की जानकारी दी थी.
तीसरी मंजिल से गिरी महिला
घटना की सूचना मिलने पर परिजन तुरंत अस्पताल पहुंचे, जहां उसकी हालत नाजुक बताई गई. पुलिस ने मायके पक्ष के बयान दर्ज कर लिया हैं. जांच के दौरान यह पता लगाया जा रहा है कि यह हादसा था, या किसी ने उसे धक्का देकर नीचे गिराया.
डीसीपी आउटर विक्रम सिंह ने बताया कि इस मामले।में रिपोर्ट दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज लिय गये है ओर मामले की जांच जारी है. अभी तक किसी भी आरोप की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगा कि महिला के साथ वास्तव में क्या हुआ था.
खुर्द इलाके में चली गोलियां
दिल्ली के बाहरी उत्तरी जिले के बवाना थाना क्षेत्र के पूठ खुर्द इलाके में आज सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर एक 40 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान जोगिंदर के रूप में हुई है. वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. सूचना मिलते ही बवाना थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी. शुरुआती जांच में मामला आपसी रंजिश से जुड़ा माना जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है.
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