जहरीला पदार्थ खाने के बाद अस्पताल में भर्ती युवती चौथी मंजिल से कूदी, दर्दनाक मौत
ये घटना तब हुई जब युवती को आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा था. तभी युवती ने ये खौफनाक कदम उठाया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 5:52 PM IST
धर्मशाला: कांगड़ा जिले के टांडा अस्पताल (डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल) से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां इलाज के दौरान एक 27 वर्षीय युवती ने खिड़की से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई. एक दिन पहले ही संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खाने के बाद युवती को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान उसकी तबीयत में सुधार भी होने लगा था, लेकिन तभी सुबह युवती ने खिड़की से छलांग लगा दी. घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
आईसीयू में चल रहा था इलाज
टांडा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. मिलाप शर्मा ने बताया कि युवती को बीती शाम जहरीला पदार्थ खाने के बाद गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था. उसकी स्थिति को देखते हुए उसे रातभर आईसीयू में रखा गया. डॉक्टरों की निगरानी में इलाज के बाद उसकी हालत में सुधार होने लगा था. बुधवार सुबह करीब 5 बजे युवती की स्थिति स्थिर होने के बाद उसे आईसीयू से मेडिसिन विभाग के जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा था. इसी दौरान वह अचानक स्टाफ और परिजनों की नजरों से बचकर भागी और चौथी मंजिल की खिड़की से नीचे छलांग लगा दी. ऊंचाई से गिरने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
पुलिस ने शुरू की जांच
कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा ने बताया, "टांडा अस्पताल से घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की. युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवती ने जहरीला पदार्थ क्यों खाया था और अस्पताल में यह घटना किन परिस्थितियों में हुई."
अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
घटना के बाद टांडा मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. बता दें कि यहां करीब 7-8 साल पहले भी अस्पताल में एक मरीज की ऊंचाई से गिरने के कारण मौत हुई थी. उस घटना के बाद अस्पताल के बरामदों और बालकनी में लोहे की जालियां लगाई गई थीं. हालांकि, अस्पताल के वार्डों की कई खिड़कियां जमीन से करीब 3-4 फीट की ऊंचाई पर हैं और उनमें सुरक्षा जालियां नहीं लगी हैं. टांडा मेडिकल कॉलेज में किसी मरीज द्वारा खिड़की से छलांग लगाने की ऐसी पहली घटना सामने आने के बाद अब अस्पताल की सभी खिड़कियों पर सुरक्षा जालियां लगाने की मांग उठ रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.
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