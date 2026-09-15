ETV Bharat / state

जहरीला पदार्थ खाने के बाद अस्पताल में भर्ती युवती चौथी मंजिल से कूदी, दर्दनाक मौत

धर्मशाला: कांगड़ा जिले के टांडा अस्पताल (डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल) से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां इलाज के दौरान एक 27 वर्षीय युवती ने खिड़की से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई. एक दिन पहले ही संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खाने के बाद युवती को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान उसकी तबीयत में सुधार भी होने लगा था, लेकिन तभी सुबह युवती ने खिड़की से छलांग लगा दी. घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

आईसीयू में चल रहा था इलाज

टांडा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. मिलाप शर्मा ने बताया कि युवती को बीती शाम जहरीला पदार्थ खाने के बाद गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था. उसकी स्थिति को देखते हुए उसे रातभर आईसीयू में रखा गया. डॉक्टरों की निगरानी में इलाज के बाद उसकी हालत में सुधार होने लगा था. बुधवार सुबह करीब 5 बजे युवती की स्थिति स्थिर होने के बाद उसे आईसीयू से मेडिसिन विभाग के जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा था. इसी दौरान वह अचानक स्टाफ और परिजनों की नजरों से बचकर भागी और चौथी मंजिल की खिड़की से नीचे छलांग लगा दी. ऊंचाई से गिरने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस ने शुरू की जांच