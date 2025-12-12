बीजापुर में नक्सलियों का आईईडी ब्लास्ट, एक महिला घायल
बीजापुर के फरसेगढ़ में आईईडी ब्लास्ट हुआ है. इस घटना में एक महिला घायल हो गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 12, 2025 at 6:39 PM IST
बीजापुर: नक्सल प्रभावित बीजापुर में गुरुवार 11 दिसंबर को आईईडी ब्लास्ट हो गया. इस घटना में एक 24 साल की महिला घायल हो गई. आईईडी धमाका फरसेगढ़ थाना क्षेत्र के चुचकोंटा जंगल में हुआ. बताया जा रहा है कि दोपहर तीन बजे यह विस्फोट हुआ है. ब्लास्ट में महिला के पैर में गंभीर चोट लगी है.
मवेशी चराने के दौरान हुआ धमाका
बताया जा रहा है कि महिला मवेशी को चराने के लिए निकली थी. इस दौरान जैसे ही वह चुचकोंटा जंगल में पहुंची धमाका हो गया. महिला ने गलती से प्रेशर IED पर पैर रख दिया, जिससे धमाका हो गया और उसके पैरों में चोटें आईं.
महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती
जैसे ही इस घटना की जानकारी फरसेगढ़ थाना पुलिस को मिली. पुलिस की टीम ने महिला को प्राथमिक इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया. वहां से महिला को बेहतर इलाज के लिए बीजापुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.
घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है और ग्रामीणों में माओवादियों की इस अमानवीय हरकत को लेकर भारी आक्रोश है. पुलिस ने मौके की घेराबंदी कर क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है. प्रशासन ने घायल महिला के परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है.
नक्सल प्रभावित बस्तर में नक्सली जवानों को निशाना बनाने के लिए जंगल और उनके रास्तों पर आईईडी प्लांट करते हैं. अंदरूनी इलाकों में पेट्रोलिंग के दौरान सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाने के लिए माओवादी इस तरह की हरकत को अंजाम देते हैं. पहले भी आम लोग और जानवर उग्रवादियों के बिछाए ऐसे जाल का शिकार हो चुके हैं यह घटना एक बार फिर बताती है कि माओवादी हिंसा से सबसे अधिक नुकसान उन निर्दोष आदिवासी परिवारों को होता है, जो अपने रोजमर्रा के जीवन में किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहते हैं.
बीजापुर पुलिस की अपील
बीजापुर पुलिस ने फरसेगढ़ आईईडी ब्लास्ट को लेकर अपील जारी की है. पुलिस की ओर से कहा गया है कि किसी भी ग्रामीण को संदिग्ध वस्तु दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें. जिससे इस प्रकार की घटना से बचा जा सके.