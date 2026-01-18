ETV Bharat / state

पौड़ी में गुलदार के हमले में महिला घायल, पिथौरागढ़ में दिनदहाड़े लेपर्ड घुसने से मची अफरा तफरी

पौड़ी जिले के पाबौ इलाके में गुलदार ने महिला पर किया हमला, पिथौरागढ़ में भी दिनदहाड़े आबादी वाले इलाके में घुसा गुलदार

PITHORAGARH LEOPRAD
पिथौरागढ़ नगर में घुसा गुलदार (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 18, 2026 at 10:15 PM IST

पौड़ी/पिथौरागढ़: पौड़ी जिले में फिर गुलदार का हमला देखने को मिला है, जहां गुलदार ने एक महिला पर हमला कर अस्पताल पहुंचा दिया. गनीमत रही कि महिला की जान बच गई, लेकिन शरीर पर गुलदार के नाखून से गहरे घाव हुए हैं. उधर, पिथौरागढ़ में दिनदहाड़े एक गुलदार आबादी वाले इलाके में घुस आया. जिसे देख लोगों के होश फाख्ता हो गए. वहीं, इस गुलदार को पकड़ने के लिए वन कर्मियों को खूब पसीना बहाना पड़ा.

पौड़ी में फिर गुलदार का हमला: पौड़ी जिले में एक बार फिर जंगली जानवरों के हमलों की घटनाओं में इजाफा देखा जा रहा है. हाल के दिनों में अलग–अलग क्षेत्रों से गुलदार और भालू के हमलों की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. कुछ दिन पहले पौड़ी से सटे बाड़ा गांव में गुलदार ने नेपाली मूल के एक व्यक्ति पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया था.

इसके अलावा चौबट्टाखाल क्षेत्र में भालू के हमले में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी. इसी कड़ी में रविवार यानी 18 जनवरी को पाबौ विकासखंड में घास लेने गई एक महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिसमें महिला घायल हो गई. घायल महिला को पहले पाबौ अस्पताल ले जाया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें पौड़ी जिला अस्पताल रेफर कर दिया. पौड़ी पहुंचने पर महिला का इलाज किया गया और फिलहाल उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है.

Pauri Garhwal Leopard Attack
पौड़ी में गुलदार के हमले में महिला घायल (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक, पौड़ी जिले के विकासखंड पाबौ अंतर्गत रतकोटी गांव में घास काटने गई एक महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. गुलदार के हमले में महिला के दोनों कंधों पर घाव के निशान बने हैं. घायल महिला की पहचान 54 वर्षीय सोबती देवी के रूप में हुई है. घटना के दौरान ग्रामीणों के हो-हल्ला करने पर गुलदार मौके से भाग खड़ा हुआ.

"महिला के दोनों कंधों पर गहरे घाव हैं. कंधे में अत्यधिक दर्द की शिकायत के चलते उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया है."- डॉ. पंकज सिंह, प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से गुलदार की दहशत बनी हुई है. इससे पहले भी कई बार गांव के आसपास गुलदार की गतिविधियां देखी जा चुकी हैं. लोगों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और गुलदार की दहशत से निजात दिलाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है.

"घटना के बाद क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है और ग्रामीणों को सतर्कता बरतने को कहा जा रहा है. साथ ही उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है."- दिनेश चंद्र नौटियाल, रेंजर, नागदेव रेंज

पिथौरागढ़ में दिनदहाड़े आबादी में घुसा गुलदार: सीमांत पिथौरागढ़ नगर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई, जब अचानक एक गुलदार खड़कोट वार्ड में जा घुसा. जिसे देख लोगों की सांसें अटक गई. आनन-फानन में वन विभाग को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही वनकर्मी मौके पर पहुंचे. जहां गुलदार को ट्रेंकुलाइज करने में चार घंटे लग गए. आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम गुलदार को ट्रेंकुलाइज कर अपने साथ ले गई. जिसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली.

दरअसल, रविवार लोग अपने काम में व्यस्त थे. इसी दौरान एक गुलदार खड़कोट वार्ड में घुस आया. गली में गुलदार को देखते ही लोगों में दहशत पैदा हो गई. इस दौरान पूर्व फौजी जगदीश बिष्ट का गुलदार से भी सामना हो गया. जगदीश बिष्ट ने शोर मचाने पर गुलदार दूसरी गली में भाग गया. इसी बीच लोगों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी.

PITHORAGARH LEOPRAD
गुलदार पिंजरे में कैद (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

शोर सुनकर दुबका गुलदार: वहीं, डीएफओ आशुतोष सिंह के निर्देश पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. जबकि, शोर सुनकर गुलदार हरीश चंद्र जोशी के मकान के पीछे की गली में दुबक गया. काफी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने गुलदार को ट्रेंकुलाइज किया.

खड़कोट वार्ड में जहां पर गुलदार को ट्रेंकुलाइज किया गया, वहां पर संकरी गलियां हैं. ट्रेंकुलाइज करने के बाद गुलदार को मुख्य सड़क तक लाने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ी. मुख्य सड़क से पिंजरे में बंद करने के बाद उसे वन विभाग के रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया.

"गुलदार को ट्रेंकुलाइज कर पकड़ लिया गया है. मेडिकल जांच के बाद स्वस्थ होने पर उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा."- आशुतोष सिंह, डीएफओ

गुलदार के घुसने की तीसरी घटना: गौर हो कि पिछले एक दशक में यह तीसरी घटना है, जब गुलदार पिथौरागढ़ नगर के आबादी वाले इलाके में पहुंचा है. इससे पहले साल 2016 में एक गुलदार इसी कॉलोनी में बालिका विद्या मंदिर में घुस गया था. तब भी नगर में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था. दो घंटे की मशक्कत के बाद गुलदार को पकड़ा गया था. इसके बाद पांडे गांव से सेरा पाटा को जाने वाले एक घर में भी गुलदार घुस गया था.

शिकार की तलाश में भटक कर आबादी में पहुंचने की आशंका: वन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि रविवार को शिकार की तलाश में भटक कर गुलदार आबादी में पहुंच गया होगा. काफी संख्या में लोग घूमने के लिए चंडाक रूट पर जाते हैं. गुलदार के आबादी में पहुंचने की घटना के बाद वन विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है.

