ETV Bharat / state

फिर हमलावर हुआ गुलदार, तीन महीने में दोबारा किया हमला, महिला गंभीर घायल

पौड़ी: शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले कुछ समय से गुलदार की सक्रियता को लेकर लोगों में चिंता बनी हुई थी. हालांकि आवासीय बस्तियों और गांवों के आसपास गुलदार दिखाई देने की सूचनाएं लगातार सामने आ रही थीं, लेकिन लंबे समय से किसी बड़े हमले की घटना सामने नहीं आने से ग्रामीणों और वन विभाग ने कुछ राहत महसूस की थी. लेकिन अब पौड़ी के इडवालस्यूं क्षेत्र में हुई गुलदार के हमले की घटना ने एक बार फिर ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है. इडवालस्यूं क्षेत्र के कंडी गांव में गुरुवार शाम गुलदार ने एक महिला पर हमला कर दिया. हमले में महिला गंभीर घायल हो गई.

घटना के बाद परिजन और ग्रामीण महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल पौड़ी लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार कराया गया. कंडी गांव निवासी इंदु देवी भंडारी गांव की गौशाला में काम करने गई थीं. बताया गया कि शाम करीब साढ़े छह बजे वह गौशाला का काम खत्म कर पैदल अपने घर लौट रही थीं. इसी दौरान रास्ते में घात लगाए बैठे गुलदार ने अचानक उन पर हमला कर दिया. गुलदार के हमले से महिला के चेहरे पर चोटें आई हैं. महिला के साथ हुई इस घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों में भी भय का माहौल बन गया है.

जिला पंचायत सदस्य अनुज कुमार और ग्राम प्रधान चवथ शंकर नौटियाल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में पहले भी गुलदार की सक्रियता देखी जाती रही है. ग्रामीणों का कहना है कि करीब ढाई से तीन महीने के अंतराल के बाद गुलदार ने दोबारा इंसान पर हमला किया है. इससे पहले भी गांव और आसपास के क्षेत्रों में गुलदार की आवाजाही से लोगों में डर का माहौल था. कुछ समय से स्थिति सामान्य होने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन महिला पर हुए हमले ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है.