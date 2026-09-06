आंगन में काम कर रही महिला पर गुलदार ने हमला कर किया घायल, बाल बाल बची महिला
अल्मोड़ा में एक बार फिर गुलदार की धमक देखने को मिली है. जिसके लोग खौफजदा हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 6, 2026 at 10:56 AM IST
अल्मोड़ा: अल्मोड़ा नगर के दुगालखोला रिहायशी क्षेत्र में दिनदहाड़े तेंदुए के हमले से अफरातफरी मच गई. आंगन में काम कर रही महिला पर घात लगाए बैठे तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया. महिला और आसपास के लोगों के शोर मचाने पर तेंदुआ वहां से भाग निकला. गुलदार के हमले में महिला घायल हुई है. जिसके बाद महिला को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल महिला को घर भेज दिया गया है.
वहीं तेंदुए के भागते हुए का वीडियो क्षेत्र के एक युवक ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. गनीमत यह रही कि भागते समय तेंदुए के रास्ते में कोई और नहीं आया, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था. दिन के उजाले में आबादी के बीच तेंदुए की मौजूदगी से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. महिलाएं और बच्चे घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी वन विभाग के अधिकारियों को दी.
हवालबाग रेंज के रेंजर मोहन राम आर्या ने बताया कि सूचना मिलते ही वन कर्मियों द्वारा पूरे क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है. तेंदुए की लोकेशन ट्रेस की जा रही है और उसे पकड़ने के लिए संवेदनशील स्थान पर पिंजरा भी लगाया गया है. उन्होंने कहा कि वन विभाग की टीम लगातार तेंदुए की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है. तेंदुए के हमले में घायल महिला की पहचान बबीता वर्मा के रूप में हुई है. उन्हें तुरंत नजदीकी चिकित्सालय ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें घर भेज दिया. उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है.
स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यह कोई पहला मामला नहीं है. करीब तीन सप्ताह पहले भी इसी क्षेत्र में एक घर के आंगन में तीन तेंदुओं के बेखौफ घूमने का वीडियो सामने आया था. लगातार हो रही इन घटनाओं से ग्रामीणों में नाराजगी है. ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से क्षेत्र में पिंजरे और वनकर्मियों की गश्त बढ़ाई जाने की मांग की है. साथ ही उन्होंने वन विभाग से जल्द गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है.
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