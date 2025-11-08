हमीरपुर में नाबालिग के हमले में घायल पीड़िता की PGI में मौत, दिव्यांग बेटा घर पर देख रहा मां की राह
सासन गांव में महिला पर हुए हमले के बाद उसकी मौत हो गई. आज उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 8, 2025 at 12:44 PM IST
हमीरपुर: जिला के सासन गांव में 3 नवंबर को घास काटने के दौरान एक 40 साल की महिला पर जानलेवा हमला हुआ था. महिला के गले और सिर से घून बह रहा था. महिला अचेत हालत में ग्रामीणों को मिली थी. इसके बाद महिला को हमीरपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया था, लेकिन शुक्रवार को अस्पताल में महिला की मौत हो गई.
बता दें कि ये घटना उस समय हुई थी जब महिला खेतों में घास काट कर रही थी. हमलावर मौके से फरार हो गया था. हमले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी. पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए. इस दौरान पुलिस को मौके पर एक टूटा हुआ स्केल और पेन मिला था. इसके बाद पुलिस ने एक 14 साल के छात्र से शक के आधार पर पूछताछ की. छात्र ने महिला पर हमले की बात स्वीकार कर ली थी. छानबीन में सामने आया कि युवक ने पहले महिला से जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास, लेकिन इनकार करने पर दराटी और डंडे से उसपर हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया. हमले के कारण महिला बेसुध हो गई. इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गया था.
महिला का दिव्यांग बच्चे की परिवार को चिंता
वहीं, ग्रामीणों की ओर से बनाया गया एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. ग्रामीणों को खून से लथपथ महिला के पास से स्केल के टुकड़े, पेन और खून से सनी दराटी, डंडा नजर आ रहे हैं. वहीं, महिला की मौत के बाद अब मृतक महिला का एक 15 साल का दिव्यांग बच्चा पीछे छूट गया है, जो मां के वापस घर लौटने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब उस दिव्यांग बच्चे को कभी मां का प्यार नसीब नहीं हो पाएगा. ग्रामीणों का कहना है कि मृतक महिला का बच्चा मानसिक रूपप से कमजोर है और दिव्यांग है, महिला ही अपने बच्चे का ख्याल रखती थी, लेकिन अब इसका ख्याल कौन रखेगा परिवार को ये चिंता है.
एसपी हमीरपुर भगत सिंह ठाकुर ने बताया कि '3 नवंबर को एक महिला पर हमला हुआ था. गंभीर रूप से घायल महिला ने शुक्रवार को पीजीआई चंडीगढ़ में दम तोड़ दिया. आज पीड़िता का अंतिम संस्कार उसके पैतृक गांव में किया जाएगा.'
ये भी पढ़ें: हे भगवान! नाबालिग ने महिला से किया रेप का प्रयास, इनकार करने पर दराती से किया लहूलुहान, पुलिस ने हिरासत में लिया