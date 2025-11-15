विकासनगर में घास काटने गई महिला पर भालू ने किया हमला, गंभीर घायल
विकासनगर के खरोडा गांव में भालू के हमले में महिला गंभीर घायल हो गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 15, 2025 at 1:33 PM IST
विकासनगर: जौनसार बावर क्षेत्र के खरोडा गांव की एक महिला (उम्र 45 वर्ष) पर भालू ने हमला कर घायल कर दिया. महिला पशुओं के लिए चारा पत्ती लेने छानीधार गई थी, तभी झाडियों से निकले भालू ने महिला पर हमला कर दिया. घायल महिला को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है. वहीं घटना के बाद ग्रामीण खौफ में हैं.
उत्तराखंड मे लगातार जंगली जानवरों के हमले की खबर सामने आ रही है. कभी गुलदार कही भालू हमलावर हो रहे हैं. ऐसे मे ग्रामीण अंचलों में लोग खौफजदा हैं. ताजा मामला देहरादून जिले के चकराता क्षेत्र जौनसार बावर का है, यहां खरोडा गांव की 45 साल की एक महिला अपने पशुओं के लिए चारा पत्ती लेने छानीधार क्षेत्र में गई थी तभी अचानक झाडियों से निकले भालू ने उस पर हमला कर दिया. भालू के हमले में महिला घायल हो गई.
महिला ने दरांती से बचाव करने की कोशिश की, लेकिन वो अचेत होकर गिर गई. जिसके बाद भालू भी वहां से भाग गया. घटना के बाद ग्रामीण महिला को हॉस्पिटल ले गए, जहां महिला का उपचार चल रहा है. फकीरी देवी खरोडा गांव की रहने वाली है. पति के निधन के बाद अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए खेती बाड़ी और पशुपालन का कार्य करती है. ग्रामीणों का कहना है वन विभाग द्वारा तत्काल पीड़ित को मुआवजा देना चाहिए. साथ ही भालू के आतंक से ग्रामीणों को निजात देने के लिए प्रयास करना चाहिए.
प्रदेश के अन्य जिलों में भी भालू का आतंक: उत्तराखंड में भालू के हमले बढ़ते जा रहे हैं. किसी ना किसी क्षेत्र में आए दिन भालू के हमले की खबर सामने आ रही है. बीते दिनों पौड़ी गढ़वाल के खिर्सू क्षेत्र में भालू ने दो युवक पर हमला कर घायल कर दिया था. दोनों घायल युवकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. दोनों युवक अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे थे और युवक सुबह रोजाना की तरह अभ्यास के लिए जंगल की ओर निकले थे, तभी झाड़ियों में छिपे भालू ने दोनों युवकों पर हमला कर दिया था.
बीते दिनों पिथौरागढ़ के चामी गांव में एक भालू आबादी क्षेत्र में पहुंच गया था. सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. वन विभाग की टीम ने भालू को ट्रेंकुलाइज कर पिंजरे में कैद किया था. जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली थी.
पढ़ें-