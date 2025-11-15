ETV Bharat / state

विकासनगर में घास काटने गई महिला पर भालू ने किया हमला, गंभीर घायल

विकासनगर: जौनसार बावर क्षेत्र के खरोडा गांव की एक महिला (उम्र 45 वर्ष) पर भालू ने हमला कर घायल कर दिया. महिला पशुओं के लिए चारा पत्ती लेने छानीधार गई थी, तभी झाडियों से निकले भालू ने महिला पर हमला कर दिया. घायल महिला को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है. वहीं घटना के बाद ग्रामीण खौफ में हैं.

उत्तराखंड मे लगातार जंगली जानवरों के हमले की खबर सामने आ रही है. कभी गुलदार कही भालू हमलावर हो रहे हैं. ऐसे मे ग्रामीण अंचलों में लोग खौफजदा हैं. ताजा मामला देहरादून जिले के चकराता क्षेत्र जौनसार बावर का है, यहां खरोडा गांव की 45 साल की एक महिला अपने पशुओं के लिए चारा पत्ती लेने छानीधार क्षेत्र में गई थी तभी अचानक झाडियों से निकले भालू ने उस पर हमला कर दिया. भालू के हमले में महिला घायल हो गई.

महिला ने दरांती से बचाव करने की कोशिश की, लेकिन वो अचेत होकर गिर गई. जिसके बाद भालू भी वहां से भाग गया. घटना के बाद ग्रामीण महिला को हॉस्पिटल ले गए, जहां महिला का उपचार चल रहा है. फकीरी देवी खरोडा गांव की रहने वाली है. पति के निधन के बाद अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए खेती बाड़ी और पशुपालन का कार्य करती है. ग्रामीणों का कहना है वन विभाग द्वारा तत्काल पीड़ित को मुआवजा देना चाहिए. साथ ही भालू के आतंक से ग्रामीणों को निजात देने के लिए प्रयास करना चाहिए.