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चमोली में फिर भालू का हमला, महिला की हालत नाजुक

चमोली: उत्तराखंड में शिकारी वन्यजीवों के हमले में थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. ताजा मामला कुंड बगड़ क्षेत्र से सामने आया है. जहां लकड़ी लेने जंगल जा रही एक महिला पर भालू ने अचानक हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. महिला को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है. जहां पर उसका उपचार जारी है. महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है.

जंगल जा रही महिला पर झपटा भालू: जानकारी के मुताबिक, कुंड बगड़ गांव की विमला देवी अन्य ग्रामीण महिलाओं के साथ जंगल की ओर जा रही थी. इसी दौरान झाड़ियों में छिपे भालू ने अचानक हमला कर दिया. हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. साथ मौजूद महिलाओं के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसके बाद भालू जंगल की ओर भाग गया.

भालू के हमले में महिला बुरी तरह से घायल: बताया जा रहा है कि भालू के हमले में महिला बुरी तरह लहूलुहान हो गई. उसके शरीर पर गहरे घाव हो गए हैं. वहीं, ग्रामीणों ने घायल महिला को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. जहां से डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया. इस घटना के बाद वन विभाग की टीम ने क्षेत्र का निरीक्षण कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

भालू के हमले में घायल महिला-