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चमोली में फिर भालू का हमला, महिला की हालत नाजुक

चमोली के कुंड बगड़ में लकड़ी लेने जंगल जा रही महिला पर भालू का हमला, बुरी तरह से हुई घायल, हायर सेंटर किया गया रेफर

BEAR ATTACK IN CHAMOL
भालू का हमला (फोटो- ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 11, 2026 at 6:52 PM IST

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चमोली: उत्तराखंड में शिकारी वन्यजीवों के हमले में थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. ताजा मामला कुंड बगड़ क्षेत्र से सामने आया है. जहां लकड़ी लेने जंगल जा रही एक महिला पर भालू ने अचानक हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. महिला को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है. जहां पर उसका उपचार जारी है. महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है.

जंगल जा रही महिला पर झपटा भालू: जानकारी के मुताबिक, कुंड बगड़ गांव की विमला देवी अन्य ग्रामीण महिलाओं के साथ जंगल की ओर जा रही थी. इसी दौरान झाड़ियों में छिपे भालू ने अचानक हमला कर दिया. हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. साथ मौजूद महिलाओं के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसके बाद भालू जंगल की ओर भाग गया.

भालू के हमले में महिला बुरी तरह से घायल: बताया जा रहा है कि भालू के हमले में महिला बुरी तरह लहूलुहान हो गई. उसके शरीर पर गहरे घाव हो गए हैं. वहीं, ग्रामीणों ने घायल महिला को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. जहां से डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया. इस घटना के बाद वन विभाग की टीम ने क्षेत्र का निरीक्षण कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

भालू के हमले में घायल महिला-

  1. विमला देवी पत्नी गंगा सिंह (उम्र 36 वर्ष), निवासी- ग्राम कुंड बगड़, नंदानगर, चमोली

वहीं, ग्रामीणों ने वन विभाग से प्रभावित क्षेत्र में गश्त बढ़ाने, भालू की गतिविधियों पर निगरानी रखने और मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण की मांग की है. स्थानीय लोगों का कहना है कि वन विभाग को संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने चाहिए. ताकि, भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके.

BEAR ATTACK IN CHAMOL
भालू से बचाव के तरीके (फोटो- ETV Bharat GFX)

बता दें कि चमोली जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हाल के सालों में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं. जंगलों से सटे गांवों में भालू, गुलदार और अन्य वन्यजीवों की आवाजाही बढ़ने से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है. बीती 8 जून को भी कुंड बगड़ क्षेत्र में भी भालू के हमले की घटना सामने आई थी.

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