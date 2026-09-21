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घास काट रही महिला का पैर भालू ने चबाया, बमुश्किल बची जान, अस्पताल में उपचार जारी

पिथौरागढ़ के पांखू क्षेत्र में एक साथ घूम रहे कई भालू, घास काटने गई महिला पर भालू ने किया हमला, बागेश्वर में उपचार जारी

PITHORAGARH BEAR ATTACK
भालू के हमले में घायल महिला (फोटो सोर्स- Villagers)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 21, 2026 at 10:54 PM IST

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पिथौरागढ़: बेरीनाग विकासखंड के पांखू क्षेत्र के डाडल गांव में घास काटने गई महिला पर भालू ने हमला कर दिया. हमले के दौरान भालू ने महिला का पैर चबा दिया. जिससे उसके पैर पर गहरे घाव हो गए. गनीमत रही कि आसपास ग्रामीण मौजूद थे, जिन्होंने शोर मचाकर भालू को भगाया. वहीं, इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है.

घास काट रही महिला पर भालू का हमला: ग्रामीणों के मुताबिक, 52 वर्षीय महिला चम्पा देवी सोमवार देर शाम करीब पांच बजे गांव के आसपास घास काट रही थीं. इसी दौरान अचानक भालू ने उन पर हमला कर दिया. जिसके तहत भालू ने महिला के पैर को काट लिया. महिला के शोर मचाने पर आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे. जिसके बाद भालू वहां से भाग गया. ग्रामीणों ने घायल महिला को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल बागेश्वर पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है.

भालू के बच्चे को पकड़ कर जंगल में छोड़ चुका वन विभाग: ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कुछ समय से डाडल गांव और आसपास के क्षेत्र में एक साथ चार भालू घूमते हुए नजर आ रहे हैं. इससे ग्रामीणों में पहले से ही भय बना हुआ था. बताया जा रहा कि गांव के आसपास भालू के एक बच्चे को भी देखा गया था. वन विभाग ने जाल लगाकर भालू के बच्चे को पकड़ लिया था, लेकिन बाद में उसे जंगल छोड़ दिया गया.

PITHORAGARH BEAR ATTACK
वन विभाग ने पकड़ा था भालू का बच्चा (फोटो सोर्स- Forest Department)

इसके बाद क्षेत्र में भालुओं की मौजूदगी को लेकर ग्रामीणों की चिंता और बढ़ गई है. महिला पर भालू के हमले की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम वन क्षेत्राधिकारी चंदा मेहरा के नेतृत्व मौके पर पहुंची और क्षेत्र का निरीक्षण किया. वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों से घटना की जानकारी लेने के साथ ही आसपास के क्षेत्र में भालुओं की मौजूदगी के संबंध में भी जानकारी जुटाई.

"चार भालू सुबह से मसूरिया ओर डाडल क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं. भालू के द्वारा महिला पर हमला करने पर वन विभाग को सूचना दी और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. वन विभाग से जल्द भालुओं को पकड़ने की मांग की है."- केशर महरा, सामाजिक कार्यकर्ता, पांखू

एक साथ कई भालुओं के घूमने से ग्रामीणों में दहशत: ग्रामीणों ने वन विभाग से गांव के आसपास गश्त बढ़ाने और भालुओं की आबादी क्षेत्र में आवाजाही रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि एक साथ कई भालुओं के घूमने से बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है. ग्रामीणों ने घास काटने और जंगल जाने वाले लोगों को भी सतर्क रहने की अपील की है.

"डाडल गांव में भालू ने घास काट रही महिला पर हमला कर घायल कर दिया है. महिला का बागेश्वर में उपचार चल रहा है. वन विभाग की टीम ने एक भालू के बच्चे को पकड़ा था. जिसे रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया है. वन विभाग की ओर से गश्त की जा रही है."- चंदा मेहरा, वन क्षेत्राधिकारी, बेरीनाग

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