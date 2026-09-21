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घास काट रही महिला का पैर भालू ने चबाया, बमुश्किल बची जान, अस्पताल में उपचार जारी

पिथौरागढ़: बेरीनाग विकासखंड के पांखू क्षेत्र के डाडल गांव में घास काटने गई महिला पर भालू ने हमला कर दिया. हमले के दौरान भालू ने महिला का पैर चबा दिया. जिससे उसके पैर पर गहरे घाव हो गए. गनीमत रही कि आसपास ग्रामीण मौजूद थे, जिन्होंने शोर मचाकर भालू को भगाया. वहीं, इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है.

घास काट रही महिला पर भालू का हमला: ग्रामीणों के मुताबिक, 52 वर्षीय महिला चम्पा देवी सोमवार देर शाम करीब पांच बजे गांव के आसपास घास काट रही थीं. इसी दौरान अचानक भालू ने उन पर हमला कर दिया. जिसके तहत भालू ने महिला के पैर को काट लिया. महिला के शोर मचाने पर आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे. जिसके बाद भालू वहां से भाग गया. ग्रामीणों ने घायल महिला को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल बागेश्वर पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है.

भालू के बच्चे को पकड़ कर जंगल में छोड़ चुका वन विभाग: ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कुछ समय से डाडल गांव और आसपास के क्षेत्र में एक साथ चार भालू घूमते हुए नजर आ रहे हैं. इससे ग्रामीणों में पहले से ही भय बना हुआ था. बताया जा रहा कि गांव के आसपास भालू के एक बच्चे को भी देखा गया था. वन विभाग ने जाल लगाकर भालू के बच्चे को पकड़ लिया था, लेकिन बाद में उसे जंगल छोड़ दिया गया.