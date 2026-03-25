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मायके आई महिला पर भालू का हमला, हालत चिंताजनक होने पर एयरलिफ्ट कर भेजा गया हायर सेंटर

थराली: उत्तराखंड में वन्यजीवों के हमले के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. ताजा मामला चमोली जिले से सामने आया है. जहां थराली ब्लॉक के बूंगा गांव में चारा पत्ती काटते वक्त भालू ने एक महिला पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. महिला को पहले सीएचसी थराली लाया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया. वहीं, अब एयरलिफ्ट कर महिला को हायर सेंटर पहुंचा दिया गया है.

मायके आई महिला पर भालू का हमला: जानकारी के मुताबिक, भालू के हमले में घायल महिला का नाम गोविंदी देवी उर्फ गोल्डी देवी (उम्र 26 वर्ष) है, जो हरमनी तल्ली, चमोली की रहने वाली बताई जा रही है. जो इन दिनों अपने मायके बूंगा आई हुईं थीं. जहां बुधवार यानी 25 मार्च की सुबह वो चारा पत्ती के लिए जंगल चली गई, लेकिन अचानक भालू ने उस पर हमला कर दिया. जिससे उसके चेहरे समेत शरीर अन्य हिस्सों में गहरे घाव हो गए. किसी तरह से वो भालू के चंगुल से बच निकली.

घायल महिला को किया गया एयरलिफ्ट: बताया जा रहा है कि महिला के साथ कुत्ता भी था. जिसकी वजह से महिला बच पाई. इस घटना के बाद ग्रामीणों और परिजनों ने तत्काल उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने महिला का प्राथमिक उपचार किया, लेकिन उसकी हालत चिंताजनक होने पर डॉक्टरों की टीम ने महिला को हायर सेंटर रेफर कर दिया. इसके बाद हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उच्चाधिकारियों से अनुरोध किया गया. जिसके बाद एम्स ऋषिकेश से एयर एंबुलेंस आई.